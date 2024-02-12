Сотрудницы УФСИН Бурятии стали серебряными призерами чемпионата ФСИН России по рукопашному бою

Старший инспектор группы пробации филиала по Кабанскому району УИИ УФСИН России по Республике Бурятия Екатерина Турунхаева и младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 7 Ульяна Фирсова приняли участие чемпионате ФСИН России по рукопашному бою.В соревнованиях, которые прошли в городе Рязани с 6 по 9 февраля, наши спортсменки заняли вторые места в разных весовых категориях.Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов в составе 34 команд из разных регионов страны. Победителей и призеров определяли в 14 весовых категориях в личном первенстве среди мужчин и женщин, а также в командном зачете.Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия