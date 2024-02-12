Общество 12.02.2024 в 14:53

Сотрудницы УФСИН Бурятии стали серебряными призерами чемпионата ФСИН России по рукопашному бою

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов
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Текст: Ольга Лазарева
Сотрудницы УФСИН Бурятии стали серебряными призерами чемпионата ФСИН России по рукопашному бою
Старший инспектор группы пробации филиала по Кабанскому району УИИ УФСИН России по Республике Бурятия Екатерина Турунхаева и младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 7 Ульяна Фирсова приняли участие чемпионате ФСИН России по рукопашному бою.

В соревнованиях, которые прошли в городе Рязани с 6 по 9 февраля, наши спортсменки заняли вторые места в разных весовых категориях.

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов в составе 34 команд из разных регионов страны. Победителей и призеров определяли в 14 весовых категориях в личном первенстве среди мужчин и женщин, а также в командном зачете.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

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