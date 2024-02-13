Общество 13.02.2024 в 11:00

В Бурятии работодателя оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты

Муниципальное унитарное предприятие в Кабанском районе проверила прокуратура
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии работодателя оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты
Прокуратура Кабанского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия, осуществляющего теплоснабжение населения. Установлено, что вопреки правилам внутреннего трудового распорядка организации зарплату работникам за август-октябрь 2023 года платили позже установленного срока.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения прокуратурой района дела об административном правонарушении в отношении директора предприятия по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф 10 тыс. рублей.
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