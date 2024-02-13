В Бурятии работодателя оштрафовали за нарушение сроков выплаты зарплаты

Прокуратура Кабанского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия, осуществляющего теплоснабжение населения. Установлено, что вопреки правилам внутреннего трудового распорядка организации зарплату работникам за август-октябрь 2023 года платили позже установленного срока.Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения прокуратурой района дела об административном правонарушении в отношении директора предприятия по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф 10 тыс. рублей.