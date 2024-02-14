Общество 14.02.2024 в 15:22
Жители Бурятии по Транссибу едут с багажом
В республике спрос на камеры хранения вокзалов ВСЖД вырос на треть
Текст: Номер один
В 2023 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги пассажиры оставляли ручную кладь и багаж в современных камерах хранения свыше 93 тыс раз. Это на 18% больше, чем в предыдущем году, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Чаще всего автоматические камеры хранения арендовали посетители вокзалов станций Иркутск-Пассажирский – 33 тыс раз, Северобайкальск и Лена – по 18 тыс раз, а также Улан-Удэ – 12 тыс раз. При этом сразу на трех вокзалах в Бурятии (Улан-Удэ, Северобайкальск и Таксимо) спрос на услугу за год вырос на треть.
Современные камеры хранения пришли на смену привычным стационарным. Ключевым отличием сервиса является оплата за пользование ячейкой, а не за количество багажа. При этом пассажир может выбрать наиболее подходящее отделение в зависимости от габаритов ручной клади: стандартную, среднюю или большую.
Платеж производится по QR-коду через терминал, установленный рядом с автоматическими камерами хранения. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки.
Для удобства посетителей автоматические камеры хранения, как правило, располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Их работа организована без выходных, круглосуточно. Полную безопасность оставленных вещей гарантирует удаленная система мониторинга и контроля.
Автоматические камеры хранения установлены на 20 вокзалах ВСЖД. Ежегодно их количество увеличивается, в 2024 году установить дополнительные 142 ячейки планируется на восьми вокзалах магистрали.
Фото: company.rzd.ru
Чаще всего автоматические камеры хранения арендовали посетители вокзалов станций Иркутск-Пассажирский – 33 тыс раз, Северобайкальск и Лена – по 18 тыс раз, а также Улан-Удэ – 12 тыс раз. При этом сразу на трех вокзалах в Бурятии (Улан-Удэ, Северобайкальск и Таксимо) спрос на услугу за год вырос на треть.
Современные камеры хранения пришли на смену привычным стационарным. Ключевым отличием сервиса является оплата за пользование ячейкой, а не за количество багажа. При этом пассажир может выбрать наиболее подходящее отделение в зависимости от габаритов ручной клади: стандартную, среднюю или большую.
Платеж производится по QR-коду через терминал, установленный рядом с автоматическими камерами хранения. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки.
Для удобства посетителей автоматические камеры хранения, как правило, располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Их работа организована без выходных, круглосуточно. Полную безопасность оставленных вещей гарантирует удаленная система мониторинга и контроля.
Автоматические камеры хранения установлены на 20 вокзалах ВСЖД. Ежегодно их количество увеличивается, в 2024 году установить дополнительные 142 ячейки планируется на восьми вокзалах магистрали.
Фото: company.rzd.ru