Жители Бурятии по Транссибу едут с багажом

В 2023 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги пассажиры оставляли ручную кладь и багаж в современных камерах хранения свыше 93 тыс раз. Это на 18% больше, чем в предыдущем году, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Чаще всего автоматические камеры хранения арендовали посетители вокзалов станций Иркутск-Пассажирский – 33 тыс раз, Северобайкальск и Лена – по 18 тыс раз, а также Улан-Удэ – 12 тыс раз. При этом сразу на трех вокзалах в Бурятии (Улан-Удэ, Северобайкальск и Таксимо) спрос на услугу за год вырос на треть.Современные камеры хранения пришли на смену привычным стационарным. Ключевым отличием сервиса является оплата за пользование ячейкой, а не за количество багажа. При этом пассажир может выбрать наиболее подходящее отделение в зависимости от габаритов ручной клади: стандартную, среднюю или большую.Платеж производится по QR-коду через терминал, установленный рядом с автоматическими камерами хранения. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки.Для удобства посетителей автоматические камеры хранения, как правило, располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Их работа организована без выходных, круглосуточно. Полную безопасность оставленных вещей гарантирует удаленная система мониторинга и контроля.Автоматические камеры хранения установлены на 20 вокзалах ВСЖД. Ежегодно их количество увеличивается, в 2024 году установить дополнительные 142 ячейки планируется на восьми вокзалах магистрали.Фото: company.rzd.ru