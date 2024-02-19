В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого скота против ящура

В целях профилактики и недопущения возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории Республики Бурятия проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота, в том числе против ящура.- Обращаем внимание, что у отдельных животных после вакцинации против ящура может наблюдаться повышение температуры тела, угнетенное состояние животного и кратковременная потеря аппетита, - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.Вакцинация животных против ящура проводится в целях профилактики и создания группового иммунитета против болезни.В связи с этим, владельцы животных обязаны обеспечить своевременную вакцинацию животных в период проведения ветеринарными специалистами плановых вакцинаций, в случае пропуска вакцинации рекомендуем обращаться в ветеринарную службу района или на горячую линию Управления ветеринарии Республики Бурятия 36-20-22.- Только полный охват имеющегося поголовья животных вакцинацией, обеспечит эпизоотическое благополучие и не допустит возникновение заразных, в том числе особо опасных заболеваний в Вашем хозяйстве, на территории района и республики в целом! – напомнили владельцам животных в Управлении ветеринарии Республики Бурятия.