Общество 19.02.2024 в 13:15

В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого скота против ящура

В управлении ветеринарии напоминают, что охват скота вакцинацией должен быть стопроцентным

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии проводится вакцинация крупного и мелкого скота против ящура
В целях профилактики и недопущения возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории Республики Бурятия проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота, в том числе против ящура.

- Обращаем внимание, что у отдельных животных после вакцинации против ящура может наблюдаться повышение температуры тела, угнетенное состояние животного и кратковременная потеря аппетита, - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии. 

Вакцинация животных против ящура проводится в целях профилактики и создания группового иммунитета против болезни.

В связи с этим, владельцы животных обязаны обеспечить своевременную вакцинацию животных в период проведения ветеринарными специалистами плановых вакцинаций, в случае пропуска вакцинации рекомендуем обращаться в ветеринарную службу района или на горячую линию Управления ветеринарии Республики Бурятия 36-20-22.

- Только полный охват имеющегося поголовья животных вакцинацией, обеспечит эпизоотическое благополучие и не допустит возникновение заразных, в том числе особо опасных заболеваний в Вашем хозяйстве, на территории района и республики в целом! – напомнили владельцам животных в Управлении ветеринарии Республики Бурятия. 

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