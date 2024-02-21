В столице Бурятии представили проект планировки новой застройки в центре города

Близится к завершению разработка проекта планировки территории центральной части Улан-Удэ. В прошлый четверг документ представили на рассмотрение городским властям. Напомним, проектом предусмотрено комплексное развитие центра города. Так, вместе с жильем будет построена вся необходимая транспортная, социальная и коммерческая инфраструктура.Основная концепция проекта, которая начала формироваться еще в прошлом году, осталась неизмененной. Согласно ей, на месте исторической застройки в центре города возведут до 200 тысяч квадратных метров жилья, школу на 760 детей, детские сады на 475 воспитанников, поликлинику на 140 посетителей в сутки. Кроме этого, в центральной части разместят межвузовский кампус, национальный музей и театр «Байкал».Что касается схемы дорожного движения, то улицы Смолина и Свободы планируют сделать двусторонними для общественного транспорта, а улицу Кирова автобусно-пешеходной. А для разгрузки центра города от автомобилей будут созданы перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.Помимо прочего, застройщик запланировал и создание общественных пространств. На пересечении улиц Кирова и Свободы планируется обустроить общественное пространство, которое будет включать в себя зеленые зоны для отдыха и спортивные объекты.«Специалисты Управления комплексного развития территорий совместно с комитетами по архитектуре, транспорту, образованию, социальной политике и другими комитетами администрации Улан-Удэ в рабочем порядке рассмотрели материалы проекта планировки территории. Параллельно сейчас проект проходит утверждение в Минкульте РФ в части объектов культурного наследия. Планируем до конца февраля согласовать документацию и после этого приступим к детальному рассмотрению проекта, уже официально, и проведем публичные слушания с жителями», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Особое внимание уделили инженерной инфраструктуре. По мнению членов комиссии, блок, связанный со строительством коммунальных сетей, требует доработки.«Необходимо детально рассмотреть, где и каким образом будут располагаться инженерные сети, а также согласовать с ресурсоснабжающими организациями. Кроме этого, обратились к комитетам администрации города с просьбой дать предложения по использованию коммерческих помещений, которые будут располагаться на первых этажах жилых домов», - добавил Зана Тумуров.Публичные слушания пройдут в течение месяца. Согласно договору о КРТ мероприятие по рассмотрению и утверждению проекта планировки территории необходимо завершить до мая 2024 года.Напомним, над разработкой проекта работают специалисты «Пик Байкал», Правительства республики, администрации города и ГАУ «Институт Генплана Москвы».