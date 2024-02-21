Жители микрорайона в Улан-Удэ задыхаются в черном дыму

Жители 3-го участка станции Дивизионная вновь жалуются на проблему с котельной. Какое-то время дым выходил даже не через трубу, а вырывался прямо из-под земли. Люди всерьез опасаются за свое здоровье и наглухо закрывают окна.Для многих жителей, особенно мужчин, ст. Дивизионная не просто городской микрорайон, а место, где когда-то проходила молодость и служба. Близлежащие сопки по сей день исписаны дембельскими надписями прошлых лет. С годами станция преобразилась в военный городок, который поделили на участки. И если 1-й и 2-й хоть как-то погружаются в цивилизацию, то 3-й брошен утопать в своих проблемах. Главная из которых - котельная № 839.Ситуация с теплоснабжением мучает жителей много лет. Большая часть оборудования устарела и ломается каждый сезон. Но хуже всего летящая от котельной сажа.Жильцы 3-го участка неоднократно обращались с просьбой провести ремонт и восстановить трубы в «ЖКС № 10», которая все это время является эксплуатирующей организацией. А также к депутату Народного Хурала Михаилу Степанову.«К отопительному сезону котельная была не готова. А ведь здесь на участке проживают в основном бойцы СВО. И что делать их женам, когда они не могут ни согреть, ни умыть своих детей, так как часто нет отопления и горячей воды? Зола и шлак несколько месяцев складируются прямо на территории котельной и в русле ручья. Все стоки попадают в почву и водоем. Мы обратились в Росприроднадзор, спецлаборатория делала трехкратный отбор проб почв. В итоге зафиксировано превышение концентрации: мышьяка, тяжелых металлов, нитритов, сульфатов и др. В 12 раз завышены показатели нефтепродуктов», - говорится в коллективном обращении к депутату.Как уверяют жители микрорайона, ответного письма они не получили. Направили еще одно в военную прокуратуру. Та, в свою очередь, устроила проверку. Начальнику «ЖКС № 10» вынесли предписание об устранении выявленных нарушений. Но ситуация не сильно изменилась. На месте также побывал комитет городского хозяйства Улан-Удэ, подтвердив, что котельная действительно работает в аварийном режиме. Стоит отметить, что она обеспечивает теплом и горячей водой около 13 многоквартирных домов ст. Дивизионная. Без этой котельной люди просто не смогут жить.Несмотря на большое значение аварийной котельной, проблемы не испарились. С приходом осени жители 3-го участка продолжили замерзать. Оказалось, что из-за замены задвижек на котле № 3 были снижены параметры подачи теплоснабжения. По очереди из строя вышли 2 котла. На одном была утечка, а новый котел, который должны были запустить ранее, не успели смонтировать. Аналогичный случай повторился уже через месяц. Сотрудники Управления муниципальной жилищной инспекции зафиксировали ненормативную температуру в квартирах.- Проверки проведены по обращениям горожан в ЕДДС. Выявлены нарушения. Температура воздуха составила +19 градусов в неугловых комнатах и +20 градусов в угловых, что не соответствует установленным нормативам, - рассказала начальник жилинспекции Анна Анучина.Также специалисты проверили исполнение предписания, выданного ранее по низкой температуре горячей воды в точке водоразбора на ст. Дивизионная. Ранее замеры показали, что она составляет 47 градусов вместо положенных 60.Но эта зима для жителей микрорайона стала особенной. С начала года Роспотребнадзор уже четыре раза объявлял режим «черного неба». В течение нескольких суток горожанам рекомендовали не выходить на улицу из-за неблагоприятных метеоусловий. Так как вредные примеси плохо рассеивались в воздухе.- Трубу так до конца и не сделали, газоочистки никакой нет. А эта зима выдалась совсем «черной». Мы перестали открывать форточки. Потому что дышать невозможно, гарью, прям, пахнет. Все оседает на окнах, все подоконники в саже. Другой альтернативы у нас нет. И так почти всю осень прожили без отопления и горячей воды. А аварии продолжаются. Комиссии были, люди ходили, но результата не видно, - говорит жительница участка Надежда Герасимова.Жильцы ст. Дивизионная отмечали, что в этом году котельная минобороны дымила так, что дети возвращались с прогулки все в саже. Детские горки, качели, домики, скамейки, дорожки вокруг площадки тоже были покрыты слоем сажи. По сей день люди всерьез опасаются за свое здоровье и просят соответствующие органы обратить внимание на их микрорайон.Фото: «Номер один»