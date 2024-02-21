Общество 21.02.2024 в 16:41

Военнослужащий из Бурятии удостоен Георгиевского креста 4 степени

Награду раненому бойцу вручил замминистра обороны России, генерал армии Тимур Иванов
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Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий из Бурятии удостоен Георгиевского креста 4 степени

Наш земляк, гвардии младший лейтенант Наполов Павел Владимирович удостоен Георгиевского креста 4 степени. Сегодня утром награду ему вручил замминистра обороны России, генерал армии Тимур Иванов в военном госпитале им.Вишневского.

Павел окончил среднюю школу 51 города Улан-Удэ. Он с первых дней выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, офицер легендарной 11 отдельной гвардейской ордена Суворова десантно-штурмовой бригады.

От всей души поздравляем земляка! Желаем крепкого здоровья и благополучия, - сообщили в Телеграмм-канале Полпредства Бурятии.

 

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