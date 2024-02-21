Общество 21.02.2024 в 16:49

В Бурятии будет проведена индексация выплат опекунам и приемным семьям

Всего в списке 16 категорий граждан, которых коснётся эта индексация
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии будет проведена индексация выплат опекунам и приемным семьям

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал постановление «Об утверждении коэффициента индексации денежных выплат и доплат отдельным категориям граждан в 2024 году» с 1 февраля 2024 года на 8,89%.

- В частности, индексируются выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; приемным семьям на содержание подопечных детей; на вознаграждение, причитающееся приемному родителю; доплаты к общему размеру вознаграждения приемным родителям, воспитывающим 5 и более приемных детей; выплаты участникам вооруженных конфликтов, ветеранам труда. Всего в списке 16 категорий граждан, которых коснётся эта индексация – сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

На этот же размер – 8,89% будет проиндексирован республиканский материнский (семейный) капитал многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума в Республике Бурятия, при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.

- Если в прошлом году его размер составлял 65,3 тысяч рублей, то после индексации эта сумма увеличится до 71,1 тыс рублей, - уточнила министр. – Отмечу также, что этой мерой социальной поддержки были охвачены 2 111 семей, которым перечислено 144,9 млн рублей. Средства ежегодно выделяются из регионального бюджета.

Постановление «Об утверждении коэффициента индексации денежных выплат и доплат отдельным категориям граждан в 2024 году» с 1 февраля 2024 года на 8,89% размещено на официальном сайте сети Интернет Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия  с 24 января 2024 года по 31 января 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства РБ. 

 

 



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