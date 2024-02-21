Общество 21.02.2024 в 17:01

«Бегал в трусах. Ему мерещились демоны»

В Новосибирске судебный пристав зарезал невесту после праздника влюбленных
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Текст: Номер один
«Бегал в трусах. Ему мерещились демоны»
В Новосибирске судебный пристав зарезал невесту после дня всех влюбленных. ЧП произошло в Дзержинском районе на улице Селезнева. Известно, что пара работала в одном из отделений судебных приставов. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а родственники убитой готовятся к похоронам. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.

24-летняя Катя* переехала в Новосибирск из Республики Саха. Службу девушка проходила с 2021 года в отделе судебных приставов-исполнителей Новосибирского района. На работе девушка встретила свою любовь – 34-летнего Артема*.

- Катя была такой доброй девушкой, отзывчивой. Очень светлая и искренняя. Они с Артемом были вместе около года. К свадьбе готовились. Летом должны были расписаться, - рассказали КП-Новосибирск друзья пары.

14 февраля 2024 года Катя и Артем отмечали день всех влюбленных. Мужчина подарил девушке цветы, шарики, накрыл стол. Все было хорошо, а дальше друзья пересказывают развитие событий со слов соседей.

- Соседи рассказывали, что Артем начал бегать по всему подъезду в трусах. Было такое ощущение, что он что-то употребил и ему начали мерещиться демоны. Потом он схватился за нож… - вспоминают страшные события знакомые Кати и Артема.

Екатерина пыталась защититься от жениха. Набрала сразу нескольким друзьям. На той стороне трубки услышали фразу: «Артем, положи нож».

- Друзья сразу забеспокоились, что с Катей что-то случилось и приехали к ней домой. Вызвали скорую, полицию. Ее пытались спасти, но было поздно. Артем ее ударил один раз ножом в шею, - говорят знакомые.

Катя умерла в квартире до приезда скорой. Артема задержали. СК возбудил уголовное дело по статье убийство. Как уточнили в ведомстве, мужчину отправили в СИЗО.

- Завтра в Новосибирске будет прощание с Катей, а потом ее повезут в Якутию, где похоронят, - утонили друзья убитой.

КП-Новосибирск отправили запрос в службу судебных приставов, чтобы узнать, как часто сотрудники проходят медкомиссию и сдают ли анализы на употребление наркотиков, так как знакомые девушки подозревают, что преступник был во вменяемом состоянии.

*Имена изменены

Фото: соцсети
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преступность убийство пристав

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