Общество 21.02.2024 в 17:04

В пункте пропуска в Кяхте станет проще проходить таможенную границу

Начнет функционировать система  «красного» и «зеленого» коридоров
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Текст: Ольга Лазарева
В пункте пропуска в Кяхте станет проще проходить таможенную границу

На пассажирском направлении таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни на въезд в Россию с 26 февраля 2024 года начнет функционировать система «красного» и «зеленого» коридоров, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Система двойного коридора на направлении «выезд» на таможенном посту МАПП Кяхта функционирует с 19 июня 2023 года.

По словам и.о. начальника таможенного МАПП Кяхта Алексея Нечаева, система двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор «зеленого» или «красного» коридоров гражданами, следующими через таможенную границу, в зависимости от наличия либо отсутствия товаров, подлежащих обязательному декларированию. По «зеленому» коридору следуют те, кто не имеет товаров, которые нужно декларировать. Это позволит значительно упростить таможенные процедуры и ускорить время прохождения границы.

Он напомнил, что если при въезде на территорию Евразийского экономического союза у гражданина имеются при себе товары для личного пользования на сумму более 1000 евро или весом свыше 31 кг, а также валюта на сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, ему нужно выбрать для движения «красный» коридор и заполнить таможенную декларацию. Также по «красному» коридору должны проходить граждане, которые везут более 3-х литров алкогольных напитков, табачные изделия - более 200 сигарет или 50-ти сигар. Таможенную декларацию можно заполнить как в зоне таможенного контроля, так и заранее в электронном виде на сайте ФТС России.

При этом если у таможенного инспектора возникают подозрения, то он вправе остановить пассажира, проходящего по «зеленому коридору» для проведения таможенного контроля его багажа и вещей. В случае обнаружения у гражданина товаров, подлежащих декларированию или скрытых от таможенного контроля, ему грозит ответственность за административное правонарушение.

При наличии сомнений в необходимости декларирования товаров пассажирам можно ознакомиться с актуальным перечнем товаров, который размещен на официальном сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам» или получить бесплатную консультацию у специалистов правового отделения Бурятской таможни.

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