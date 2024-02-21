Общество 21.02.2024 в 17:30

В Бурятии за два месяца ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов

Объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,6 раза
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии за два месяца ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов
В январе – декабре 2023 года на территории республики ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов (5951 квартира) общей площадью 469,5 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,6 раза.

Население за счет собственных и заемных средств построило 2920 жилых домов общей
площадью 302,7 тыс. кв. метра, что составило 64,5% общего объема введенного в республике жилья (из них 75,6 тыс. кв. метра – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства).

Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют
г. Улан-Удэ, где было введено 56,7% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом. Иволгинский район – 14,6%, Тарбагатайский – 10,4%, Заиграевский район – 3,5%, Кабанский район – 2,6%, сообщил Бурятстат. 
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