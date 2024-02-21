В Бурятии за два месяца ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов

В январе – декабре 2023 года на территории республики ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов (5951 квартира) общей площадью 469,5 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,6 раза.Население за счет собственных и заемных средств построило 2920 жилых домов общейплощадью 302,7 тыс. кв. метра, что составило 64,5% общего объема введенного в республике жилья (из них 75,6 тыс. кв. метра – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданамисадоводства).Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируютг. Улан-Удэ, где было введено 56,7% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом. Иволгинский район – 14,6%, Тарбагатайский – 10,4%, Заиграевский район – 3,5%, Кабанский район – 2,6%, сообщил Бурятстат.