Жители Бурятии задолжали банкам более двухсот миллиардов рублей

В Бурятии общая задолженность физических лиц кредитным учреждениям на 1 января 2024 года составила 202,5 млрд рублей. Годом ранее эта цифра составляла 159 млрд рублей, увеличившись за год на 27%. Такие данные приводит Отделение Сибирского ГУ Центробанка. Рекордное наращивание долга домохозяйств вызвало серьезную озабоченность экспертов Бурятии.Столь высокая кредитная нагрузка на население образовалась в 2023 году не случайно. Из-за обесценения рубля население предпочло тратить не свои деньги, а чужие, прежде всего банковские. В 2023 году, по данным банков, на 20% выросло потребительское кредитование через карты. Банки, имея значительные запасы рублей, начали массово выдавать населению необеспеченные беспроцентные кредиты. Речь идет о картах с льготным периодом от нескольких месяцев до года, когда заемщик активирует кредитную карту и пользуется средствами банка, оплачивая лишь ежемесячный символический платеж. Для банков же подобные схемы становятся выгодны лишь тогда, когда клиент ошибается, забывает и начинает снимать с кредитной карты наличные или делать переводы, тогда на долг накручивается от 38% до 70% годовых!Причем, судя по росту доходов банков от кредитования, среди заемщиков всегда находится солидный процент импульсивных граждан, которые совершают непродуманные действия по нарушению условий кредитных договоров, обеспечивая банкам их маржу. Кроме того, чужие, кредитные деньги с пластиковых карт тратятся куда легче, чем свои из кошелька. А отдавать их всегда труднее…- Да, рост задолженности в республике есть, но он некритичный, 200 млрд - это всего лишь два годовых бюджета региона, тем более что большая часть долга приходится на ипотечное кредитование, которое обеспечено залогами, - говорит экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков. - В целом безработица снижается, экономика не рухнула после введения западных санкций, социальные и страховые выплаты имеют тенденцию к росту.По его словам, главный вопрос в долговой сфере «не сумма долга, а возможность заемщиков их обслуживать». Судя по всему, население выкручивается, как может, оплачивая проценты по кредитам. Так, по данным Нацбанка Бурятии, доля просрочки по кредитам физических лиц на 1 января 2024 года составила 3,7%. Годом ранее она составляла 4,5%. Среди причин снижения доли «просрочки» - готовность заемщиков избавляться от долговой кабалы с помощью продажи квартир, ставших «неподъемными».С начала 2023 года россияне оформили сделок с залоговой недвижимостью на сумму свыше 8 млрд рублей, подсчитали в Сбербанке (данные по РБ не указаны). Это на 23% превышает прошлогодний показатель. Также, по подсчетам Сбербанка, всего за 2023 год по всей России совершено 72,2 тыс. сделок по продаже имущества банкротов (рост на 19% к 2022 году) на общую сумму 209,1 млрд рублей. При этом самыми продаваемыми видами имущества в банкротстве в 2023 году стали транспортные средства (24 тыс. лотов), здания (14 тысяч), земельные участки (12 тысяч), дебиторская задолженность (9 тысяч) и оборудование (7 тысяч). Все эти средства пошли на погашение долгов и улучшение статистики.- Мы активно работаем с залоговыми квартирами, когда заемщик понимает, что он не тянет выплаты, сам выставляет квартиру на продажу и на фоне повышения цен на жилье полностью гасит ипотеку, а сам обычно переезжает в жилье меньшей площади, с этим и связан такой рост спроса на малогабаритные квартиры и недорогие дома в частном секторе, - говорит улан-удэнский риелтор Олег Семёнов. - Число таких предложений в РБ ежегодно растет, и пока цены идут вверх, продавцы залогового жилья оказываются в выигрыше. Покупатели все чаще покупают квартиры, владельцы которых не в состоянии оплачивать ежемесячные платежи, поскольку такое жилье продается с дисконтом.Между тем неспособность заемщиков выполнять обязательства по ипотечным кредитам может принять массовые масштабы при резком ухудшении экономической и политической ситуации в стране, - полагают эксперты.- Многое будет зависеть от способности экономики противостоять санкциям и состояния экономики США и Китая, если у них произойдет обвал, а к этому все идет, то рынок недвижимости в стране грохнется, - продолжает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Пока же все более-менее стабильно, но это только сейчас.По его словам, прошлый год был удачным для продавцов в Бурятии по причине того, что регион получил значительные суммы на строительно-монтажные работы по многим социальным объектам, а также госзаказы по линии ВПК, выплаты военным, что отразилось на спросе. Однако что будет в этом году, никто не берется предсказать.Понимая все эти риски, банковские заемщики во всех российских регионах в 2023 году досрочно закрывали кредиты намного чаще, чем за три предыдущих года – доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9–9,5% в 2020–2021 гг. Такие данные «Ведомостям» предоставило бюро кредитных историй «Скоринг бюро».Выходит, пока экономика росла, высокий уровень долговой нагрузки не представлял проблемы. Сегодня же риски попадания в категорию неплатежеспособных увеличиваются у многих заемщиков.Фото: «Номер один»