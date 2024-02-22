На СВО погиб 22-летний житель села Бурятии

Гладких Данил Романович родился 28 декабря 2002 года в селе Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия. Осенью 2009 года пошёл в первый класс Кижингинской средней школы им. Х. Намсараева. Данил отличался среди сверстников ответственным отношением ко всему – участвовал в классных и школьных мероприятиях, занимался спортом. Был капитаном школьной команды футболистов «Юность» и был членом команды района по хоккею с мячом, играл на ведущих позициях.Учителя и друзья его помнят честным, жизнерадостным, искренним, открытым человеком. В команде школьного волонтерского отряда «ВИТА» участвовал в трудовых, экологических десантах, показывая своё трудолюбие, искреннее, добросердечное отношение к окружающему миру.В 2018 году, успешно окончив 9-ый класс, поступил в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» по специальности «Механизация сельского хозяйства».За время учёбы проявил себя как ответственный, добросовестный, дисциплинированный юноша. Продолжал активно участвовать в спортивных мероприятиях колледжа, района.Игроки-хоккеисты помнят его как надёжного, отзывчивого, весёлого и лёгкого на подъём юношу, хоккеиста, подающего большую надежду. Его взаимоотношения с окружающими были основаны на взаимопонимании, поддержке и сотрудничестве.Получив аттестат аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова, был призван на срочную военную службу. После остался служить по контракту, связав свою судьбу с вооружёнными силами Российской Федерации. За время службы Данил Романович зарекомендовал себя только с положительной стороны. Поставленные командованием задачи выполнял качественно и в срок, проявляя должное усердие, старание, справлялся с ними в полном объёме. У сослуживцев в коллективе пользовался уважением, являлся примером в исполнении служебных обязанностей.Погиб 14 января 2024 года. Гладких Данил Романович при исполнении воинского долга в районе села Новомихайловка Донецкой области. Погиб как настоящий воин, до конца оставаясь верным своей присяге. В соответствии с Указом Президента РФ, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Гладких Данил Романович награждён Орденом Мужества посмертно.Прощание с Героем состоится 22 февраля в 12:00 по адресу: с. Кижинга, ул. Садовая, 18.Будет выстроен живой коридор до РДК «Одон» на центральной площади с.Кижинга, где пройдет панихида-митинг прощания, сообщили в Кижинга-инфо.24/7.