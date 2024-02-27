Общество 27.02.2024 в 14:51

Жителей Улан-Удэ предупредили о приближении собачьих свадеб

В этот период животные могут вести себя более агрессивно, чем обычно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ предупредили о приближении собачьих свадеб
Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, в ближайшее время в связи с потеплением на улицах города начнутся «собачьи свадьбы». В этот период животные могут вести себя более агрессивно, чем обычно.

– Город продолжает планомерную работу по проведению профилактических мероприятий в отношении владельцев домашних животных. Еженедельно районными администрациями, сотрудниками комитета, Управления административного контроля, Управления ветеринарии Бурятии осуществляются рейды по проверке правил содержания животных. Просим горожан не выпускать своих питомцев на самовыгул, регистрировать и вакцинировать их, – обратился к жителям города начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
 
Сообщить о безнадзорных собаках можно в службу отлова по телефону: 8-924-777-10-11.

Фото: «Номер один»
Теги
собака

Все новости

Житель Бурятии получил поддельный вузовский диплом из рук тренера
27.02.2024 в 15:50
В Бурятии бдительный сельчанин предотвратил распространение болезни
27.02.2024 в 15:26
В Бурятии семьи с тремя и более детьми навсегда станут многодетными
27.02.2024 в 14:59
Жителей Улан-Удэ предупредили о приближении собачьих свадеб
27.02.2024 в 14:51
Обожженный на пожаре житель Бурятии напугал соседскую семью с детьми
27.02.2024 в 14:44
В Бурятии установили хозяина одной собаки, которая загрызла овец
27.02.2024 в 14:29
Участники СВО и их семьи получили преимущество при обращении в органы власти Бурятии
27.02.2024 в 14:17
Мэр Улан-Удэ прокатился на новом «Богатыре»
27.02.2024 в 13:12
В Бурятии часть социальных пособий за февраль выплатят досрочно
27.02.2024 в 12:56
Закон о гимне Бурятии привели в соответствие с нормами современного бурятского языка
27.02.2024 в 12:38
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии бдительный сельчанин предотвратил распространение болезни
Житель района сообщил властям о нарушителях, перевозящих скот без документов
27.02.2024 в 15:26
В Бурятии семьи с тремя и более детьми навсегда станут многодетными
Они не потеряют этот статус, даже когда их дети достигнут 18 лет
27.02.2024 в 14:59
Участники СВО и их семьи получили преимущество при обращении в органы власти Бурятии
Такое решение приняли сегодня на сессии Народного Хурала
27.02.2024 в 14:17
Мэр Улан-Удэ прокатился на новом «Богатыре»
По словам градоначальника, в новых трамваях пассажирам будет комфортно
27.02.2024 в 13:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru