Жителей Улан-Удэ предупредили о приближении собачьих свадеб

Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, в ближайшее время в связи с потеплением на улицах города начнутся «собачьи свадьбы». В этот период животные могут вести себя более агрессивно, чем обычно.– Город продолжает планомерную работу по проведению профилактических мероприятий в отношении владельцев домашних животных. Еженедельно районными администрациями, сотрудниками комитета, Управления административного контроля, Управления ветеринарии Бурятии осуществляются рейды по проверке правил содержания животных. Просим горожан не выпускать своих питомцев на самовыгул, регистрировать и вакцинировать их, – обратился к жителям города начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Сообщить о безнадзорных собаках можно в службу отлова по телефону: 8-924-777-10-11.Фото: «Номер один»