Минэкономики Бурятии «наехало» на крематорий Улан-Удэ

Грустная история произошла с улан-удэнским крематорием. Получив субсидию из средств бюджета, он не сумел соответствовать предъявляемым к получателям требованиям.Все началось в 2022 году, когда ООО «Улан-Удэнский крематорий» и Министерство экономики Бурятии заключили соглашение о предоставлении ритуальному предприятию субсидии в размере почти 4,3 млн рублей из республиканского бюджета. В свое время инвестиционный проект по развитию крематория в далекой Бурятии был замечен на федеральном уровне.Согласно постановлению российского правительства от 2020 года и приказу минэкономразвития страны от 2022 года, проект этой компании под названием «Предоставление бытовых и ритуальных услуг на базе Улан-Удэнского крематория» был включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов. Субсидия должна была возместить фактические затраты, произведенные крематорием для реализации этого инвестпроекта.Соглашение, о котором говорилось выше, устанавливало четкие требования к фирме-получателю субсидии. Так, предприятие должно было продемонстрировать поступление в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации инвестиционного проекта.- В ходе проверки представленного отчета организации выявлено, что оплата в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации нового инвестиционного проекта в 2022 году не произведена. Соответственно, установленные значения показателей результатов предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, не достигнуты, - пояснили «Номер один» в Минэкономики Бурятии.А в соответствии с одним из пунктов соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут ответственность. В частности, при недостижении получателем нужных результатов средства субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет.- Получатель субсидий обязан в течение 15 календарных дней вернуть средства в республиканский бюджет со дня получения требования министерства или органа государственного финансового контроля. В случае отказа от добровольного возврата субсидия подлежит взысканию в судебном порядке, - пояснили в Минэкономики Бурятии.Эта история перекочевала в зал суда. Министерство подало иск о возврате 4 283 480 рублей в сентябре 2022 года, а в середине февраля текущего года все закончилось. До насильственного взыскания суммы не дошло. В ходе рассмотрения дела крематорий вернул средства, произведя несколько платежей. Последний платеж прошел 8 февраля 2024 года.При таких обстоятельствах представитель истца заявил отказ от исковых требований. Фемида его приняла и производство по делу прекращено.Фото: «Номер один»