В Бурятии фрукты стали дешевле томатов и огурцов

В республике заметнее всего по итогам 2023 года подорожали не только яйца, которые стали абсолютным лидером при росте стоимости на 30%, но также и помидоры. В новом году цены на свежие овощи продолжают расти. «Номер один» попытался разобраться, с чем связано резкое подорожание помидоров и огурцов.По данным Росстата, помидоры в 2023 году подорожали на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее заметным ростом цен также вошли виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). В Бурятии ситуация близка к общероссийской – к примеру, если год назад бананы можно было купить по 120 рублей, то сейчас дешевле 200 рублей найти сложно.Так, пройдясь по нескольким продуктовым торговым сетям, мы выяснили, что самые недорогие помидоры стоят 170 рублей за килограмм (выращены в КНР). Самыми «неприступными» оказались томаты черри – 200 рублей за 250 грамм.Назвать ситуацию катастрофичной вроде бы нет повода. Если очень сильно хочется свежих томатов – покупаешь, не хочешь – не берешь. Хочешь - ходишь по магазинам, ищешь что-то со скидкой, а хочешь - покупаешь что-то другое.Вообще привычка есть летние сезонные овощи зимой появилась относительно недавно. Были времена, когда огурцы зимой в магазинах можно было увидеть только соленые, а помидоры, тоже зеленые или красные - закатанные в трехлитровые банки в рассоле. За свежие витамины в морозы отвечали долго хранящиеся корнеплоды (морковь и свекла) и капуста.При виде таких цен у покупателя, стоящего в овощном отделе гипермаркета, неизбежно встает вопрос: что взять вместо них? Выбор, к счастью, есть. Овощи можно заменить фруктами: так, килограмм апельсинов можно найти по 119 рублей, а яблоки и вовсе можно урвать по 90 руб./кг. Киви и грейпфруты обойдутся в среднем по 190 руб./кг. Разумеется, говорить, что фрукты являются полной заменой овощам, нельзя. Однако когда стоит выбор, что лучше – «пластмассовые» помидоры или сочные фрукты, ответ очевиден.В Бурятии, как известно, свежие овощи круглый год не выращиваются. Да и тех овощей, что реализуются весной-летом, также недостаточно, чтобы закрыть потребности региона.По данным Минсельхоза Бурятии, в 2023 году валовой сбор овощных культур в республике составил 16,4 тыс. тонн. Выращиванием овощей в открытом грунте у нас занимается 31 предприятие (как крестьянско-фермерские хозяйства, так и ИП). Огурцы и помидоры выращивают в семи хозяйствах. В 2023 году фермеры Бурятии вырастили 346 тонн огурцов и 178 тонн помидоров.Еще семь предприятий выращивают овощи в теплицах. Также есть два предприятия с почти круглогодичными теплицами - ООО «ГАГ» и ИП Арутюнян. Оба производителя выращивают свою продукцию (огурцы, томаты, зелень и цветы) в Селенгинском районе и начинают ее продавать раньше всех остальных местных фермеров. Теплицы работают практически круглый год, за исключением нескольких месяцев, когда стоят особенно сильные морозы. Поэтому свежие овощи появляются на прилавках уже ранней весной.Помимо Селенгинского района, круглогодичная теплица есть и в Мухоршибирском районе, но в настоящее время она не работает и требует модернизации.Мы решили узнать, как обстоит дело с круглогодичным выращиванием огурцов и помидоров в ближайших регионах. В Забайкальском крае, как и в Бурятии, круглый год овощи не выращивают. Зато в Иркутской области первый в этом году урожай огурцов и зелени собрали еще в середине января: с начала года в регионе заготовили 13 тонн огурцов и более полутонны зеленых и пряновкусовых культур.В Иркутской области работают два высокотехнологичных тепличных комплекса общей площадью 12,3 гектара. Овощи с применением современных технологий выращивают в Ангарске и Усть-Илимске. Овощи местного производства реализуются непосредственно в Иркутской области.Как известно, содержание круглогодичных теплиц требует серьезных вложений.Как нам сообщили в минсельхозе, одно из основных препятствий для выращивания собственных овощей круглый год - высокие затраты на поддержку стабильной температуры в теплицах. В Бурятии высокие цены и на электроэнергию, и на топливо. Нетрудно подсчитать, какие затраты вынужден будет нести фермер, решившийся посадить, к примеру, овощи в октябре или в разгар зимы – в декабре, когда температура опускается до -40 и ниже. Цена такого урожая, если удастся его вырастить, будет заоблачной.Возможно, именно эти перспективы и пугают потенциальных инвесторов вкладываться в сельское хозяйство и они предпочитают обходить Бурятию стороной. Так, еще с 2017 года сообщалось о том, что в Гусиноозерске заработают круглогодичные теплицы по выращиванию овощей. Прежний инвестор заявлял, что в течение десяти лет вложит 15 млрд рублей в строительство крупного тепличного комплекса с производственной мощностью около девяти тонн овощей в год. Стоимость тепличного комплекса составляет около 2 млрд рублей. Однако вскоре он исчез, так ничего и не построив. В 2021 году удалось найти нового инвестора. Фонд регионального развития сообщал, что якутская компания «Звезда Арктики» выступит инвестором проекта строительства тепличного комплекса в городе Гусиноозерске, который затянулся с 2018 года из-за нехватки средств у прежнего владельца.Как отмечали в Фонде регионального развития Бурятии, «инвестор получил одобрение крупного федерального банка и Фонда развития Дальнего Востока и Арктики на финансирование и планирует в 2023 году ввести объект в эксплуатацию, а в 2024 году уже выйти на проектную мощность». Однако и этот инвестор не довел дело до конца.- На данный момент прорабатывается вопрос с другим потенциальным инвестором, - сообщили «Номер один» в Минсельхозе Бурятии.Между тем для тех, кто все-таки решится заняться выращиванием овощей в закрытом грунте, минсельхоз предусмотрел хорошие меры поддержки. Так, министерство может возместить 25% от стоимости на строительство тепличного комплекса.- Для действующих круглогодичных теплиц площадью более 0,5 га есть такая мера господдержки, как «Техническая и технологическая модернизация АПК». Минсельхоз РБ может возместить 50% от стоимости затрат на специализированное оборудование: системы освещения, полива, климат- контроль, отопление, - говорят в министерстве.Ожидается, что цены на помидоры и огурцы в Бурятии начнут снижаться ближе к концу весны, когда затраты на содержание тепличных комплексов снизятся (не надо отапливать, и время искусственной подсветки сокращается), а на рынок начнет поступать продукция, выращенная в открытом грунте.Фото: «Номер один»