Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал вчерашнюю трагедию на Байкале. Напомним, в местности Черепаха перевернулась аэролодка, в которой было 18 человек. Пятеро туристов погибли, в том числе капитан судна. В поисково-спасательных работах задействованы 30 спасателей и 11 единиц техники.

Руководитель региона поручил зампреду правительства РБ Евгении Лудуповой оказать всю необходимую помощь пострадавшим по линии здравоохранения. Зампред Вячеслав Сухоруков обеспечит взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по проверке всех туристических объектов по вопросам организации безопасности. А зампред Иван Альхеев проверит организацию туристских услуг на соответствие всем законным требованиям.

«Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки», - сообщил Алексей Цыденов.

Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев уточнил, что крушение случилось возле села Турка. По его словам, на момент опрокидывания все люди находились внутри кубрика, они были без спасательных жилетов.

«Погода стояла ясная, ветра и волн не было. Глубина в месте крушения составляет от 4 до 5 метров, а расстояние до берега – от 20 до 30 метров», - отметил специалист.

Напомним, после трагедии завели уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Восточного МСУТ СК России Владимиру Ануфриеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.