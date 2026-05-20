Общество 20.05.2026 в 09:24

Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов

Глава региона пообещал принять самые жесткие меры по контролю за всеми видами туристических услуг
A- A+
Текст: Карина Перова
Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов
Фото: Следком России

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал вчерашнюю трагедию на Байкале. Напомним, в местности Черепаха перевернулась аэролодка, в которой было 18 человек. Пятеро туристов погибли, в том числе капитан судна. В поисково-спасательных работах задействованы 30 спасателей и 11 единиц техники.

Руководитель региона поручил зампреду правительства РБ Евгении Лудуповой оказать всю необходимую помощь пострадавшим по линии здравоохранения. Зампред Вячеслав Сухоруков обеспечит взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по проверке всех туристических объектов по вопросам организации безопасности. А зампред Иван Альхеев проверит организацию туристских услуг на соответствие всем законным требованиям.

«Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки», - сообщил Алексей Цыденов.

Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев уточнил, что крушение случилось возле села Турка. По его словам, на момент опрокидывания все люди находились внутри кубрика, они были без спасательных жилетов.

«Погода стояла ясная, ветра и волн не было. Глубина в месте крушения составляет от 4 до 5 метров, а расстояние до берега – от 20 до 30 метров», - отметил специалист.

Напомним, после трагедии завели уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Восточного МСУТ СК России Владимиру Ануфриеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Теги
байкал черепаха аэролодка крушение

Все новости

Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные
20.05.2026 в 09:41
Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117
20.05.2026 в 09:38
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
20.05.2026 в 09:37
Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов
20.05.2026 в 09:24
Система выживания
20.05.2026 в 09:05
Ребенок с РАС в обычной группе детсада
20.05.2026 в 09:00
Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом
20.05.2026 в 08:56
Зурхай на среду, 20 мая
20.05.2026 в 08:50
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 мая 2026 года
20.05.2026 в 06:02
На жителей Улан-Удэ навешивают выдуманные долги за свет
20.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117
Мужчина попался на уловки мошенников
20.05.2026 в 09:38
Система выживания
Спорт Бурятии нужно выводить на новый уровень
20.05.2026 в 09:05
Ребенок с РАС в обычной группе детсада
Законно ли это?
20.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 20 мая
Четвертый лунный день
20.05.2026 в 08:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru