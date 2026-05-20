Ребенок с РАС в обычной группе детсада

Законно ли это?
«В нашей группе детского сада ходит мальчик с РАС. Сейчас он мешает образовательному процессу, воспитатель почти всё время уделяет ему, остальные дети предоставлены сами себе. Спецгруппы в саду нет. Заведующая говорит, что по закону он имеет право быть в обычной группе. Как быть?» Жамьян, г. Улан-Удэ.

Заведующая права, и ребенок с РАС — расстройством аутистического спектра — действительно может посещать обычный детский сад. Это принцип инклюзивного образования, закрепленный в Конституции РФ и Федеральном законе «Об образовании». Отказать такому ребенку в приеме нельзя. Однако закон также требует, чтобы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обычных группах создавались специальные условия.

Что это за условия? Адаптированная образовательная программа, индивидуальные коррекционные занятия с логопедом, дефектологом или психологом, а при необходимости — помощник (тьютор) для сопровождения ребенка. Если воспитатель вынужден почти всё время уделять одному воспитаннику, а остальные дети остаются без должного внимания, значит, специальные условия в саду не созданы. Это не вина мальчика или его родителей, а недостаток в организации работы дошкольного учреждения. Задача — помочь детскому саду эти условия обеспечить, чтобы все дети чувствовали себя комфортно.

Что можно сделать

Попробуйте обсудить ситуацию с заведующей еще раз, но уже в конструктивном ключе. Вместо жалоб на ребенка предложите пути решения: нужен ли тьютор, можно ли привлечь психолога или дефектолога из числа сотрудников сада или на договорной основе. Если устный разговор не дает результата, напишите коллективное заявление на имя заведующей с описанием конкретных трудностей и просьбой создать необходимые условия для всех детей. Письменное обращение обязывает дать официальный ответ.

Если и после этого ситуация не меняется, можно обратиться в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ (адрес: ул. Советская, 23; телефоны: 8 (3012) 21-16-48, 21-34-55, 21-50-43). Специалисты комитета помогут разобраться в ситуации и при необходимости дадут рекомендации детскому саду. Также существуют и другие инстанции (Министерство образования Бурятии, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка), куда можно обратиться, если проблема не решится на уровне комитета.

Важно найти такое решение, при котором и ребенок с РАС, и остальные дети получат необходимую поддержку. Только так будет соблюден баланс прав всех участников образовательного процесса. Для дополнительной консультации можно обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) или к специалистам по инклюзивному образованию.

