Общество 20.05.2026 в 09:38

Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117

Мужчина попался на уловки мошенников
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии 43-летний житель Кяхтинского района стал жертвой мошенников, поверив в рекламу розыгрыша дорогого ноутбука. Мужчина увидел в соцсети заманчивое предложение по участию в розыгрыше ноутбука за 350 тысяч рублей и перешёл по ссылке, которая вела на страницу, увы, липового интернет-магазина.

Для участия в розыгрыше организаторы потребовали сделать денежную ставку, и он перевёл на счёт аферистов 117 500 рублей. Сразу после этого ему пришло сообщение о выигрыше, а также код для оплаты следующего платежа.

Мошенники рассчитывали вытянуть из жертвы ещё больше денег, но им помешали.

- Когда мужчина попытался провести второй платёж, на ситуацию обратили внимание специалисты банка. Они связались с клиентом и предупредили, что он имеет дело с мошенниками. Только их вмешательство остановило дальнейшие потери.

 Фото: нейросеть

 

