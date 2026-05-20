Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117

В Бурятии 43-летний житель Кяхтинского района стал жертвой мошенников, поверив в рекламу розыгрыша дорогого ноутбука. Мужчина увидел в соцсети заманчивое предложение по участию в розыгрыше ноутбука за 350 тысяч рублей и перешёл по ссылке, которая вела на страницу, увы, липового интернет-магазина.

Для участия в розыгрыше организаторы потребовали сделать денежную ставку, и он перевёл на счёт аферистов 117 500 рублей. Сразу после этого ему пришло сообщение о выигрыше, а также код для оплаты следующего платежа.

Мошенники рассчитывали вытянуть из жертвы ещё больше денег, но им помешали.

- Когда мужчина попытался провести второй платёж, на ситуацию обратили внимание специалисты банка. Они связались с клиентом и предупредили, что он имеет дело с мошенниками. Только их вмешательство остановило дальнейшие потери.

