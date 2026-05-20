Помогут в этом экстремальные виды тренировок. Инновационные технологии уже применили в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. И пусть хейтеры говорят, что это просто плохо построенный стадион с ямами и досками, из которых торчат гвозди. Мы-то с вами знаем…

Сельский стадион на первый взгляд разваливается на глазах. По словам местных, на футбольном поле растут кустарники, беговая дорожка порвалась, имеет провалы.

«А самое главное, деревянные доски вокруг поля сгнили, торчат гвозди, валяются доски. Очень травмоопасно», - говорят сельчане.

Давайте разберем этот интересный кейс с точки зрения спортивного менеджмента. Кустарники – это природа, фотосинтез: растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород. В результате воздух чище, спортсмены здоровее.

Трещины и ямы на беговой дорожке – это, по сути, полоса препятствий. Так спортсмены учатся внимательности, повышают свой уровень, тренируются не только бегать, но и прыжкам в длину, развивают мускулатуру в неожиданных местах.

Что касается гвоздей, то здесь все очевидно. Это базовая система йоги. Только если на востоке практикуют хождение по гвоздям, то у нас, судя по всему, планируют запускать инновационный бег по гвоздям (не повторять, опасно!).

В общем, с какой стороны ни посмотри – одни плюсы. А главное – и делать-то ничего не надо. Строители умеют пустить пыль в глаза и сделать для своих же детей стадионы плохого качества из низкосортных материалов, остальное – дело времени.

