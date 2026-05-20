Общество 20.05.2026 в 08:50
Зурхай на среду, 20 мая
Четвертый лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей.
Неблагоприятно: для вступления в должность, давать учение, устраиваться на новую работу, проводить военные действия, воспрещается торговать, спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.
Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для вступления в должность, давать учение, устраиваться на новую работу, проводить военные действия, воспрещается торговать, спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.
Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
Тегизурхай