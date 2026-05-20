Общество 20.05.2026 в 08:50

Зурхай на среду, 20 мая

Четвертый лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 20 мая
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей.

Неблагоприятно: для вступления в должность, давать учение, устраиваться на новую работу, проводить военные действия, воспрещается торговать, спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.

Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные
20.05.2026 в 09:41
Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117
20.05.2026 в 09:38
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
20.05.2026 в 09:37
Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов
20.05.2026 в 09:24
Система выживания
20.05.2026 в 09:05
Ребенок с РАС в обычной группе детсада
20.05.2026 в 09:00
Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом
20.05.2026 в 08:56
Зурхай на среду, 20 мая
20.05.2026 в 08:50
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 мая 2026 года
20.05.2026 в 06:02
На жителей Улан-Удэ навешивают выдуманные долги за свет
20.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117
Мужчина попался на уловки мошенников
20.05.2026 в 09:38
Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов
Глава региона пообещал принять самые жесткие меры по контролю за всеми видами туристических услуг
20.05.2026 в 09:24
Система выживания
Спорт Бурятии нужно выводить на новый уровень
20.05.2026 в 09:05
Ребенок с РАС в обычной группе детсада
Законно ли это?
20.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru