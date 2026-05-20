В Бурятии директор «управляшки» затянул с ответами на обращения жителей

В Бурятии директор управляющей организации в Гусиноозерске получил три штрафа за то, что затянул с ответами на обращения жителей.

Один из собственников обратился в «управляшку» через систему ГИС ЖКХ в начале января, однако ответ получил только 19 февраля. Затем уже в марте ответ на очередной запрос также пришлось ждать около месяца. При этом по действующему жилищному законодательству, срок ответа на обращение от жителей дома составляет не более 10 дней со дня его получения.

В ходе документарной проверки Госстройжилнадзор выявил и третий факт нарушения сроков ответа. В итоге директора управляющей организации оштрафовали на 75 тысяч рублей.

«Такое игнорирование запросов жителей – это нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Независимо от способа направления обращения: лично, почтой, через систему ГИС ЖКХ, отвечать следует в установленные сроки. Очевидно, что специалисты плохо организовали работу в информационной системе, что недопустимо. ГИС ЖКХ призвана сделать работу и взаимодействие управляющих организаций и собственников точной и прозрачной», - прокомментировали в ведомстве.

При повторном нарушении это влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.