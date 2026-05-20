Происшествия 20.05.2026 в 09:37
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
В ходе ДТП в Забайкалье погибла уроженка Бурятии
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае суд вынес приговор водителю большегруза, по вине которого в ДТП погибла глава села Чупрово Калганского округа Татьяна Лопатина. Авария произошла 19 февраля 2025 года на региональной трассе по направлению к селу Чупрово. В результате столкновения также пострадали другие пассажиры автомобиля УАЗ.
Как сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу суда, водитель самосвала ехал из поселка Агинское в Приаргунский район. По данным суда, мужчина, объезжая неровности на дороге, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ, в котором находились водитель и три жительницы села Чупрово.
В результате аварии одна из пассажирок получила тяжкий вред здоровью, а глава села Татьяна Лопатина скончалась в больнице от полученных травм.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на два года.
При вынесении приговора суд учел характер преступления, данные о личности подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств.
По информации с сайта избиркома, Татьяне Лопатиной было 60 лет. Она родилась в Бурятии и дважды избиралась главой села — в 2015 и 2020 годах.
