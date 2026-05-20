Экономика и бизнес 20.05.2026 в 09:41

Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные

В Бурятии малый бизнес при расчётах с населением наличными все активнее предлагает скидку в 5%
A- A+
Текст: Иван Иванов
Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные
Фото: архив «Номер один»
Сбербанк заявил о сохранении тенденции перехода бизнеса к расчетам наличными, особенно заметной среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Зампред правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов назвал происходящее тревожным сигналом для экономики. Как сообщает информационный портал «РБК», представители банка отмечают, что за последние годы в России устойчиво росла доля безналичных операций и расширялась белая экономика, однако теперь наблюдается обратный процесс.

По словам Скворцова, Сбербанк передает свою аналитику Центральному банку и правительству, а регуляторы формируют дальнейшую повестку действий с учетом складывающейся ситуации. Он подчеркнул, что проблема носит комплексный характер и требует внимания со стороны всех участников рынка.

В Банке России также фиксируют рост спроса населения на наличные деньги на протяжении нескольких месяцев подряд. Среди причин регулятор называет адаптацию бизнеса и граждан к налоговым изменениям, а также стремление иметь запас средств на случай перебоев в работе цифровой инфраструктуры и интернета.

По данным ЦБ, в апреле 2026 года объем наличных денег в обращении вырос сразу на 607,3 млрд рублей. Если не учитывать декабрьские показатели, традиционно связанные с сезонным ростом спроса на наличность, это стало крупнейшим увеличением с сентября 2022 года. На 1 апреля объем наличных денег в обращении достиг 19,48 трлн рублей.

С 1 января 2026 года в России была повышена базовая ставка НДС с 20 до 22%. Одновременно был снижен лимит доходов для предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения, после превышения которого возникает обязанность уплачивать НДС. В 2026 году этот порог установлен на уровне 20 млн рублей, затем он будет поэтапно снижаться.

При этом постоянные проблемы с интернетом подталкивают население все более активно переходить на кэш. 

В Бурятии представители бизнеса также все чаще переходят на расчеты наличными. При оплате физическими лицами покупателям нередко предлагают скидку около 5%, которая позволяет предпринимателям компенсировать банковские комиссии за эквайринг. Для жителей республики такой формат тоже оказывается выгодным: если при покупке на 100 рублей экономия практически незаметна, то при сумме в 10 тысяч рублей скидка уже составляет около 500 рублей, а такая экономия лишней не бывает.

Все новости

Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные
20.05.2026 в 09:41
Житель Бурятии хотел выиграть ноутбук за 350 тысяч, но потерял 117
20.05.2026 в 09:38
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
20.05.2026 в 09:37
Пассажиры перевернувшейся в Бурятии аэролодки были без спасательных жилетов
20.05.2026 в 09:24
Система выживания
20.05.2026 в 09:05
Ребенок с РАС в обычной группе детсада
20.05.2026 в 09:00
Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом
20.05.2026 в 08:56
Зурхай на среду, 20 мая
20.05.2026 в 08:50
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 мая 2026 года
20.05.2026 в 06:02
На жителей Улан-Удэ навешивают выдуманные долги за свет
20.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Фанерный завод в Бурятии окончательно канул в небытие
Несмотря на преференции, предприятие не смогло остаться на плаву
19.05.2026 в 16:08
Бурятские потребители пострадают от войны между США и Ираном
Цены на уголь бьют рекорды, что может отразится на тарифах на тепло
19.05.2026 в 12:37
Новосибирская область завалила Казахстан косметикой
74% всей косметической продукции Сибири было отправлено за рубеж из Новосибирска
19.05.2026 в 12:10
В Бурятии обсудили строительство Мокской ГЭС
Проект должен быть реализован до 2035 года
19.05.2026 в 09:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru