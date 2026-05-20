Экономика и бизнес 20.05.2026 в 09:41
Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные
В Бурятии малый бизнес при расчётах с населением наличными все активнее предлагает скидку в 5%
Текст: Иван Иванов
Сбербанк заявил о сохранении тенденции перехода бизнеса к расчетам наличными, особенно заметной среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Зампред правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов назвал происходящее тревожным сигналом для экономики. Как сообщает информационный портал «РБК», представители банка отмечают, что за последние годы в России устойчиво росла доля безналичных операций и расширялась белая экономика, однако теперь наблюдается обратный процесс.
По словам Скворцова, Сбербанк передает свою аналитику Центральному банку и правительству, а регуляторы формируют дальнейшую повестку действий с учетом складывающейся ситуации. Он подчеркнул, что проблема носит комплексный характер и требует внимания со стороны всех участников рынка.
В Банке России также фиксируют рост спроса населения на наличные деньги на протяжении нескольких месяцев подряд. Среди причин регулятор называет адаптацию бизнеса и граждан к налоговым изменениям, а также стремление иметь запас средств на случай перебоев в работе цифровой инфраструктуры и интернета.
По данным ЦБ, в апреле 2026 года объем наличных денег в обращении вырос сразу на 607,3 млрд рублей. Если не учитывать декабрьские показатели, традиционно связанные с сезонным ростом спроса на наличность, это стало крупнейшим увеличением с сентября 2022 года. На 1 апреля объем наличных денег в обращении достиг 19,48 трлн рублей.
С 1 января 2026 года в России была повышена базовая ставка НДС с 20 до 22%. Одновременно был снижен лимит доходов для предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения, после превышения которого возникает обязанность уплачивать НДС. В 2026 году этот порог установлен на уровне 20 млн рублей, затем он будет поэтапно снижаться.
При этом постоянные проблемы с интернетом подталкивают население все более активно переходить на кэш.
В Бурятии представители бизнеса также все чаще переходят на расчеты наличными. При оплате физическими лицами покупателям нередко предлагают скидку около 5%, которая позволяет предпринимателям компенсировать банковские комиссии за эквайринг. Для жителей республики такой формат тоже оказывается выгодным: если при покупке на 100 рублей экономия практически незаметна, то при сумме в 10 тысяч рублей скидка уже составляет около 500 рублей, а такая экономия лишней не бывает.
