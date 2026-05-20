Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом

Сегодня утром, 20 мая, в селе Тарбагатай произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть утром.

В результате пожара были полностью уничтожены веранда квартиры №1 и кровля дома по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

Ведомство напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и отопительного оборудования, а при возникновении пожара звонить по телефонам 101 или 112.

