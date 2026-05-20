Происшествия 20.05.2026 в 08:56

Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом

Пожар уничтожил веранду и кровлю жилого строения
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 20 мая, в селе Тарбагатай произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть утром.

В результате пожара были полностью уничтожены веранда квартиры №1 и кровля дома по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

Ведомство напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и отопительного оборудования, а при возникновении пожара звонить по телефонам 101 или 112.

Фото: ГО ЧС

Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
В ходе ДТП в Забайкалье погибла уроженка Бурятии
20.05.2026 в 09:37
В Улан-Удэ будут судить хулигана, стрелявшего в девочку
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы
19.05.2026 в 17:33
Ан-2 авиакомпании «Миан» аварийно сел и сгорел в лесу Якутии
Пассажиры смогли выбраться из горящего самолёта и остались живы
19.05.2026 в 17:25
В Бурятии завели уголовное дело после гибели туристов на Байкале
В МЧС сообщают о пятерых утонувших
19.05.2026 в 17:10
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
