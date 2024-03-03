В Улан-Удэ рост цен на аренду квартир бьет все антирекорды

Однако законы рынка никто не отменял. Впереди строительство больших кампусов на территории города, которые оттянут на себя студенческий спрос. Застройка центра. Пригород активно застраивается жилыми многоэтажками. Со временем, конечно, цены на аренду жилья со снижением арендного спроса начнут падать, но жить-то надо сейчас.





Жизнь в Улан-Удэ стремительно дорожает, особенно это заметно по росту стоимости аренды жилья. Только за прошлый квартал 2023 года стоимость аренды в столице Бурятии выросла на 38,9%. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост – на него влияет ипотечное кредитование, инфляция и много других факторов.Жители Бурятии жалуются на высокую цену аренды и удивляются, почему нужно отдавать за нее практически всю зарплату, составляющую у начинающего специалиста или работника сферы услуг, судя по объявлениям в группе «Вакансии Улан-Удэ», в среднем 25-35 тыс. рублей.«Скажите, пожалуйста, почему такие цены на квартиры? Невозможно снять ничего, все очень дорого! Почему продавцы своих домов, квартир считают, что все сейчас связано с СВО. Обычным студентам где жить, вот скажите? Зарплаты 20 - 30 тыс. рублей, не все миллионы зарабатывают» - спрашивают в паблике «Аноним 03».И еще один: «Откуда у нас такие цены на квартиры, комнаты? Это что за небесные цены, в других городах ниже намного, чем у нас в Улан-Удэ».Из комментариев: «Все было бы соразмерно, если бы зарплаты были в Улан-Удэ высокие. А по итогу съем квартиры иной раз равен всей зарплате».Сейчас снять однокомнатную квартиру в Улан-Удэ обойдется в среднем 24 тыс. рублей за месяц. Таким образом, по данным федерального портала «Мир квартир», стоимость аренды практически сравнялась с ценами в крупных городах России. При этом уровень зарплат в этих городах намного выше, нежели в Улан-Удэ.В том же паблике опубликован ответ арендодателя на пост о высокой стоимости арендного жилья:«Сейчас мы купили квартиру для детей на будущее. Хотим сдавать. Из чего формируется платеж? Конечно, ипотечный платеж + часть покрыть затраты на ремонт. Вы сами посудите, кто захочет покупать вам жилье, платить за него, делать ремонт за свой счет, покупать мебель, технику, а потом впустить в эту квартиру неизвестных людей бесплатно или за небольшую стоимость? Это полный бред. Может, у вас запросы выше, чем ваши возможности? Если вам нужна с евроремонтом, кровать с независимыми пружинами, стиральная машина, то будьте добры...»В комментариях к посту ответили: «Цена на аренду не зависит от ипотеки напрямую, она зависит от соотношения спроса и предложения. Будет свободных квартир больше, чем желающих снять, и цены на аренду пойдут вниз. Квартир будет меньше – и цены будут расти. А формула аренда = платеж по ипотеке + издержки, это то, за сколько ее желают сдать».В течение всего прошлого года стоимость аренды по всей России росла умеренно, однако к концу года цены резко взлетели вверх. На это повлияло сокращение предложения на рынке аренды, одной из причин которого стал возврат релокантов. Причем в некоторых городах сокращение достигло 70%, и тенденция эта продолжается. Еще одним фактором стала инфляция и прошлогоднее увеличение тарифов ЖКХ.На спрос также влияет ипотечное кредитование, которое падает с начала года. По данным Сбера, в январе 2024 года общая выдача ипотеки уменьшилась на 68%. И хотя эксперты портала Циан.Аналитика прогнозируют дальнейший рост ипотечных сделок, некоторые действия участников рынка, такие как введение банками комиссий для застройщиков, ухудшают ситуацию.В Бурятии было не так очевидно сокращение предложений на рынке арендного жилья. Однако цены растут, как и по всей России. На это, вероятно, влияет в том числе: сокращение населения в районах республики – больше жителей деревень перебираются в столицу республики; студенты Бурятии чаще остаются учиться на родине.Ситуация на рынке недвижимости влияет на кадровую проблему. В свое время Москва решала вопрос с кадровым голодом в сфере ЖКХ раздачей квартир. До сих пор в Бурятии популярны истории о тех, кто в свое время отработал в столице России дворником и теперь у детей квартира в Москве. Сейчас, конечно, для гастарбайтеров-дворников в столице подыскиваются временные пристанища в подвалах и на чердаках. Но зато за них платить не надо. В Бурятии же сами жители республики не могут найти доступное для них арендное жилье необходимого комфорта. Что уж тут говорить о приезжих специалистах, которым нужно жилье улучшенного качества.А для высокотехнологичного производства, которое планируют развивать в республике, нужны кадры, которых в Бурятии почти нет: местные выехали, а молодые гении отучились и не вернулись. Привлекать кадры из других регионов с такими арендными ставками еще сложнее. Эксклюзивные плюсы Бурятии – близость Байкала и красивая природа – еду не заменят.При этом в Улан-Удэ строится доступное арендное жилье для работников авиазавода – 300 квартир. Согласно программе «Доступное арендное жилье в ДФО», две трети цены аренды станут платить из федерального и регионального бюджетов. Квартиры будут полностью отделаны, меблированы и оснащены необходимой бытовой техникой.Фото: pixabay.com