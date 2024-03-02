Общество 02.03.2024 в 12:32

В Бурятии стаи собак пугают людей

Огромные бродячие псы увиваются за жителями Гусиноозерска
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Текст: Номер один
В Бурятии стаи собак пугают людей

Местный телеграм-канал «Весь Гусиноозерск» заполонили видеозаписи, снятые очевидцами, на которых безнадзорные животные объединяются в стаи и ходят по городу.

На одном из роликов отчетливо видно, как четыре крупных собаки переходят дорогу и идут прямиком к людям.

«И вот такая дребедень - каждый день! Все еще будем делать вид что ничего не происходит? Они же никому не мешают! А кто они? Лучшие друзья человеков!», 

- саркастично возмущается житель города.
Вслед за этим видео появилось следующее. На котором уже другая стая собак оккупирует территорию магазинов сотовой связи. Съемка производится через окно автомобиля. По всей видимости людям некомфортно покидать свои автотранспортные средства, пока в поле зрения находятся дикие псы.
 

Напомним, несколько дней назад в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ сообщили, что в ближайшее время в связи с потеплением на улицах города начнутся «собачьи свадьбы». В этот период животные могут вести себя более агрессивно, чем обычно.

«Город продолжает планомерную работу по проведению профилактических мероприятий в отношении владельцев домашних животных. Еженедельно районными администрациями, сотрудниками комитета, Управления административного контроля, Управления ветеринарии Бурятии осуществляются рейды по проверке правил содержания животных. Просим горожан не выпускать своих питомцев на самовыгул, регистрировать и вакцинировать их»,

- начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Фото: скриншоты видео с тг-канала «Весь Гусиноозерск».




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