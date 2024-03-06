Реструктуризация долга за мусор

Вопрос: «Как можно оформить постепенное погашение долга за мусор?»

Ольга Н.

Отвечает Эколаьянс:

- Для заключения соглашения о реструктуризации задолженности за услугу по обращению с ТКО рекомендуем обратиться в ООО «ЭкоАльянс» с заявлением и приложить следующий пакет документов:

- Правоустанавливающие документы на жилое помещение - договор купли-продажи, договор дарения, договор соц. найма, выписка из Росреестра и другое.

- Выписка из паспортного стола (количество зарегистрированных лиц) с 1 апреля 2019 года.

- Копия паспорта собственника.

- Копия СНИЛС или ИНН.

По условию заключения соглашения о реструктуризации задолженности за услугу по обращению с ТКО, нужно будет внести платеж не менее 20% от общего долга.

Оплату можно произвести:

- на сайте ООО «ЭкоАльянс» в личном кабинете;

- в кассе ООО «ЭкоАльянс» по адресу: пр. Автомобилистов, д. 1, каб. 24;

- в расчетно-кассовых центрах «ЕИРЦ»

- через мобильное приложение «ЕИРЦ»;

- в любом офисе ПАО «Сбербанк России»;

- через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;

- через услугу Сбербанка «Автоплатеж»;

- в любом отделении ФГУП «Почта России»;

- в стационарных кассах АО «Читаэнергосбыт»;

- во всех отделениях ООО «Связьтелеком».