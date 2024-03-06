Реструктуризация долга за мусор
Вопрос: «Как можно оформить постепенное погашение долга за мусор?»
Ольга Н.
Отвечает Эколаьянс:
- Для заключения соглашения о реструктуризации задолженности за услугу по обращению с ТКО рекомендуем обратиться в ООО «ЭкоАльянс» с заявлением и приложить следующий пакет документов:
- Правоустанавливающие документы на жилое помещение - договор купли-продажи, договор дарения, договор соц. найма, выписка из Росреестра и другое.
- Выписка из паспортного стола (количество зарегистрированных лиц) с 1 апреля 2019 года.
- Копия паспорта собственника.
- Копия СНИЛС или ИНН.
По условию заключения соглашения о реструктуризации задолженности за услугу по обращению с ТКО, нужно будет внести платеж не менее 20% от общего долга.
Оплату можно произвести:
- на сайте ООО «ЭкоАльянс» в личном кабинете;
- в кассе ООО «ЭкоАльянс» по адресу: пр. Автомобилистов, д. 1, каб. 24;
- в расчетно-кассовых центрах «ЕИРЦ»
- через мобильное приложение «ЕИРЦ»;
- в любом офисе ПАО «Сбербанк России»;
- через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;
- через услугу Сбербанка «Автоплатеж»;
- в любом отделении ФГУП «Почта России»;
- в стационарных кассах АО «Читаэнергосбыт»;
- во всех отделениях ООО «Связьтелеком».