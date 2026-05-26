Общество 26.05.2026 в 14:02
Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса
Мужчина задолжал ребенку свыше 300 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Уроженец Закаменского района Бурятии задолжал своему несовершеннолетнему ребенку свыше 300 тысяч рублей алиментов.
За дело пришлось взяться судебным приставам. Они выяснили, что у нерадивого отца есть автомобиль Lexus RX 350. После этого машину у него арестовали.
«Перспектива стать пешеходом заставила мужчину вспомнить не только о родительском долге, но и понять, что безответственность может привести к серьезным последствиям», - прокомментировали в УФССП по РБ.
Мужчине понадобилось всего два дня, чтобы найти деньги и полностью погасить задолженность.