Общество 26.05.2026 в 14:02

Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса

Мужчина задолжал ребенку свыше 300 тысяч рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса
Фото: архив «Номер один»

Уроженец Закаменского района Бурятии задолжал своему несовершеннолетнему ребенку свыше 300 тысяч рублей алиментов.

За дело пришлось взяться судебным приставам. Они выяснили, что у нерадивого отца есть автомобиль Lexus RX 350. После этого машину у него арестовали.

«Перспектива стать пешеходом заставила мужчину вспомнить не только о родительском долге, но и понять, что безответственность может привести к серьезным последствиям», - прокомментировали в УФССП по РБ.

Мужчине понадобилось всего два дня, чтобы найти деньги и полностью погасить задолженность.

 

Теги
приставы алименты

Все новости

«Моя дочка резко покраснела и опухла»
26.05.2026 в 14:06
Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса
26.05.2026 в 14:02
В Бурятии муж приревновал жену к таксисту и получил ножом в живот
26.05.2026 в 14:00
Голосистые спасатели представят Бурятию на всероссийском конкурсе
26.05.2026 в 13:27
Жительница Бурятии зарезала в лесу мужчину и пыталась обжаловать приговор
26.05.2026 в 13:02
Бурятия представит на ВЭФ-2026 павильон-мандалу
26.05.2026 в 12:43
Мастер по ремонту из Иркутской области оказался хитрым вором
26.05.2026 в 12:22
Бывший курсант МЧС из Бурятии остался должен государству 225 тысяч рублей за обучение
26.05.2026 в 12:00
В Бурятском госуниверситете рассказали о новых правилах приема и уникальных специальностях
26.05.2026 в 11:55
В районе Бурятии 73-летняя бабушка обокрала 72-летнюю бабушку
26.05.2026 в 11:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
«Моя дочка резко покраснела и опухла»
Сибирячка судится за специальное питание для ребенка с тяжелой аллергией
26.05.2026 в 14:06
Жительница Бурятии зарезала в лесу мужчину и пыталась обжаловать приговор
Осужденная посчитала наказание чрезмерно суровым
26.05.2026 в 13:02
Мастер по ремонту из Иркутской области оказался хитрым вором
В Улан-Удэ он починил технику и продал ее за бесценок
26.05.2026 в 12:22
Бывший курсант МЧС из Бурятии остался должен государству 225 тысяч рублей за обучение
Мужчина бросил академию ради службы в ФСО, а министерство потребовало возместить затраты
26.05.2026 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru