Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса

Уроженец Закаменского района Бурятии задолжал своему несовершеннолетнему ребенку свыше 300 тысяч рублей алиментов.

За дело пришлось взяться судебным приставам. Они выяснили, что у нерадивого отца есть автомобиль Lexus RX 350. После этого машину у него арестовали.

«Перспектива стать пешеходом заставила мужчину вспомнить не только о родительском долге, но и понять, что безответственность может привести к серьезным последствиям», - прокомментировали в УФССП по РБ.

Мужчине понадобилось всего два дня, чтобы найти деньги и полностью погасить задолженность.