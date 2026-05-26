Жительница Бурятии зарезала в лесу мужчину и пыталась обжаловать приговор

Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым. 35-летнюю женщину признали виновной в убийстве коллеги. Ее приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. Осужденная с потерпевшим работала на базе в лесном массиве в Прибайкальском районе. Во время возникшего конфликта женщина не менее трех раз ударила ножом в грудную клетку коллеги. Последний скончался на месте из-за потери крови.

Верховный суд Республики Бурятия, рассмотрев апелляционную жалобу с учетом позиции прокурора, признал приговор справедливым и отклонил ее. Судебное решение вступило в законную силу.