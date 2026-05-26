Общество 26.05.2026 в 13:02

Жительница Бурятии зарезала в лесу мужчину и пыталась обжаловать приговор

Осужденная посчитала наказание чрезмерно суровым
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии зарезала в лесу мужчину и пыталась обжаловать приговор
Фото: архив «Номер один»

Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым. 35-летнюю женщину признали виновной в убийстве коллеги. Ее приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Трагедия произошла в ноябре 2025 года. Осужденная с потерпевшим работала на базе в лесном массиве в Прибайкальском районе. Во время возникшего конфликта женщина не менее трех раз ударила ножом в грудную клетку коллеги. Последний скончался на месте из-за потери крови.

Верховный суд Республики Бурятия, рассмотрев апелляционную жалобу с учетом позиции прокурора, признал приговор справедливым и отклонил ее. Судебное решение вступило в законную силу.

Теги
убийство верховный суд

Все новости

«Моя дочка резко покраснела и опухла»
26.05.2026 в 14:06
Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса
26.05.2026 в 14:02
В Бурятии муж приревновал жену к таксисту и получил ножом в живот
26.05.2026 в 14:00
Голосистые спасатели представят Бурятию на всероссийском конкурсе
26.05.2026 в 13:27
Жительница Бурятии зарезала в лесу мужчину и пыталась обжаловать приговор
26.05.2026 в 13:02
Бурятия представит на ВЭФ-2026 павильон-мандалу
26.05.2026 в 12:43
Мастер по ремонту из Иркутской области оказался хитрым вором
26.05.2026 в 12:22
Бывший курсант МЧС из Бурятии остался должен государству 225 тысяч рублей за обучение
26.05.2026 в 12:00
В Бурятском госуниверситете рассказали о новых правилах приема и уникальных специальностях
26.05.2026 в 11:55
В районе Бурятии 73-летняя бабушка обокрала 72-летнюю бабушку
26.05.2026 в 11:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
«Моя дочка резко покраснела и опухла»
Сибирячка судится за специальное питание для ребенка с тяжелой аллергией
26.05.2026 в 14:06
Житель Бурятии выплатил алименты только после ареста Лексуса
Мужчина задолжал ребенку свыше 300 тысяч рублей
26.05.2026 в 14:02
Мастер по ремонту из Иркутской области оказался хитрым вором
В Улан-Удэ он починил технику и продал ее за бесценок
26.05.2026 в 12:22
Бывший курсант МЧС из Бурятии остался должен государству 225 тысяч рублей за обучение
Мужчина бросил академию ради службы в ФСО, а министерство потребовало возместить затраты
26.05.2026 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru