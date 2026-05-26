В районе Бурятии 73-летняя бабушка обокрала 72-летнюю бабушку

Сотрудники полиции Бурятии задержали в Иволгинском районе 73-летнюю жительницу села Сотниково за кражу мобильного телефона. Пострадавшей оказалась 72-летняя пенсионерка из села Иволгинск.

Пожилая сельчанка рассказала, что оставила свой гаджет стоимостью 25 тысяч рублей в отделении банка и лишь спустя время заметила пропажу. Вернувшись туда, телефон так и не нашла.

Подозреваемой оказалась 73-летняя односельчанка, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

- На допросе женщина призналась, что, находясь в банке, заметила оставленный без присмотра телефон и решила забрать его себе. В настоящее время похищенное изъято и возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

