В Бурятии муж приревновал жену к таксисту и получил ножом в живот

В Закаменском районе семейная ссора на почве ревности закончилась ножевым ранением. Женщина ударила мужа ножом в живот. Ранение оказалось проникающим и повредило брюшную стенку - это расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Потерпевший ударил жену дважды кулаком по лицу, но её ответ оказался несоразмерным. Суд приговорил супругу к двум годам колонии общего режима. Муж просил её не сажать, но приговор отменить не удалось.Ночью 2 января 2026 года в доме на одной из улиц Закаменска разразился скандал. Мужчина приревновал жену к таксисту, которому она звонила, чтобы купить сигареты. Началась ссора, переросшая в драку. По данным следствия, мужчина ударил супругу два раза кулаком по правой щеке. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу два удара - в левое предплечье и в живот. Второе ранение оказалось проникающим. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Женщина осталась дома, где её позже застал участковый.В суде супруга не отрицала, что ударила мужа ножом, но настаивала, что действовала в состоянии необходимой обороны. Она утверждала, что муж систематически её избивал, угрожал убийством, находился в сильном алкогольном опьянении, был агрессивен и физически сильнее. В день инцидента после двух ударов он якобы не остановился, а продолжил замахиваться, и тогда она, испугавшись за свою жизнь, нанесла ответный удар. По её версии, муж сам наткнулся на нож, когда замахивался в третий раз.Потерпевший в суде, напротив, признал, что ударил жену два раза, но настаивал, что опасности для неё не представлял - в руках у него ничего не было, наносить удары больше не намеревался, угроз убийством не высказывал. Супруги примирились, муж просил суд не лишать жену свободы, они продолжают жить вместе. Женщина ранее не судима, положительно характеризуется, воспитывает несовершеннолетнюю дочь.Суд первой инстанции не нашёл оснований для признания действий женщины необходимой обороной. Из показаний самой осуждённой, данных на следствии, следовало, что после того как муж нанёс ей два удара, он прекратил свои действия. Угроз для жизни и здоровья женщины не было. Экспертиза зафиксировала у неё лишь кровоподтёк на правой щеке - повреждение, не причинившее вреда здоровью. Суд признал поведение мужа противоправным и аморальным, что стало смягчающим обстоятельством для осуждённой. Однако удар ножом в область живота суд расценил как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а не как защиту.Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Доводы о том, что женщина боялась за свою жизнь, что муж продолжал замахиваться и он сам левша, поэтому порез на предплечье мог быть случайным, - суд отклонил как не подтверждённые доказательствами. Судьи также учли, что в момент нанесения удара муж не представлял опасности - он был без оружия, угроз не высказывал. Тот факт, что ранее он привлекался к ответственности за побои и угрозу убийством, не меняет оценку конкретных событий той ночи. Женщина взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу.Фото: «Номер один»