Мастер по ремонту из Иркутской области оказался хитрым вором

Мастер из Иркутской области приехал в Улан-Удэ, чтобы отремонтировать технику, но починив ее угнал и продал в 10 раз дешевле реальной стоимости. Обманутый 40-летний житель столицы республики обратился в полицию и заявил о краже мотобуксировщика стоимостью 200 тысяч рублей.

- По словам потерпевшего, он нашёл мастера для ремонта техники в интернете. На объявление откликнулся 30-летний житель Иркутской области, который попросил временное жильё на время работ. Несколько дней мужчины вместе занимались восстановлением мотобуксировщика, но затем подозреваемый спросил разрешения у хозяина отъехать на технике за пределы участка для проверки, - рассказали в полиции республики.

Вернувшись домой, мужчина не обнаружил ни техники, ни иркутского «гостя», а попытки связаться с ним не увенчались успехом. Полиция нашла его лишь в Иркутской области. На допросе мужчина признался, что сфотографировал мотобуксировщик, разместил объявление и продал его за 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

