Экономика и бизнес 26.05.2026 в 12:43
Бурятия представит на ВЭФ-2026 павильон-мандалу
Также в павильоне будет развернута галерея «Сделано в Бурятии»
Текст: Андрей Константинов
В рамках рабочей поездки во Владивосток, где проходит окружной форум партии «Единая Россия», глава Бурятии Алексей Цыденов провёл выездное совещание с членами правительства республики. Главной темой стало обсуждение концепции павильона и участия предприятий и организаций Бурятии в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября 2026 года.
Алексей Цыденов сказал, что в этом году республика также рассчитывает занять призовые места на выставке «Улица Дальнего Востока».
Центром архитектурно-философской концепции павильона Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока» в 2026 году станет образ буддийской мандалы мироздания – сакральной карты вселенной, где в центре гармонии, мудрости и силы находятся Байкал и люди Бурятии. Как следует из обсуждаемой концепции, павильон будет разделен на четыре смысловых и цветовых сектора по сторонам света: север (синий) – туризм; восток (белый) – добыча и ресурсы (с витринами образцов минералов); юг (желтый) – культура и традиции; запад (красный) – экономика и инвестиции.
В центре пересечения секторов разместится интерактивный стол в форме круга, где схема экономики Бурятии вписана в «колесо Сансары». Медиа-инсталляции будут транслировать мотив «непостоянства»: песочная мандала на экранах будет постоянно разрушаться и возрождаться, символизируя динамику проектов и необходимость постоянного обновления экономики и технологий региона. Фасад павильона украсит крупная объемная мандала, а в ночное время – динамическая световая «сборка» лучей, сходящихся к центру.
Среди участников также заявлены производители товаров для населения («БТК», «Зенит», «Территория игры», мебельная компания «ВИК»), упаковки для пищевых производств («Саянский ламистер», «Байкальская жестяная компания»). Ювелирные и сувенирные изделия из бурятского нефрита представит «Ориентал Вэй». Будет показана аэролодка компании «Тренд» – специализированный вездеход круглогодичной эксплуатации. Найдется место и для инновационной продукции. Ее в том числе представят компании «Мясной сублимат» (борсо – сушеная говядина из мяса высшего качества) и «Биосинергия» (БАДы, молочные конфеты, энергетики из лекарственных трав).
«Наш павильон три раза становился первым среди всех регионов Дальнего Востока — в 2022, 2023 годах. В прошлом, 2025-м, году на юбилейном десятом форуме экспозиция Бурятии вновь была признана лучшей. Сейчас тоже готовимся, не расслабляемся, чтобы войти в лидеры, занять призовые места. Будем достойно представлять нашу республику», – подчеркнул Алексей Цыденов в видеообращении к землякам.
Также в павильоне будет развернута галерея «Сделано в Бурятии», где представят свой потенциал ведущие предприятия республики. К участию планируется привлечь пять ключевых промышленных компаний. Так, в экспозиции будут представлены беспилотные технологии, разработки в области медицины (в том числе новые продукты компаний «Шэнэскин» и «Рапид Био»), разработки для строительства и благоустройства городской среды («Оптолюкс», «Аркода», «Структура», «Оптимакс»).
Напомним, на заседании Совета округа в январе 2026 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, высоко оценив предыдущие успехи республики, предложил Бурятии «повысить планку». Глава Бурятии, комментируя подготовку, отметил, что республика намерена сделать акцент на практических результатах: показать и инвестпроекты в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и креативных индустриях. «Форум – это квинтэссенция нашей ежедневной работы по развитию республики», – подчеркнул Алексей Цыденов.
