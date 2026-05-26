Бывший курсант МЧС из Бурятии остался должен государству 225 тысяч рублей за обучение

Бывший курсант Академии государственной противопожарной службы МЧС России проиграл судебный спор о взыскании затрат на обучение. Мужчина самовольно уволился из ведомства, перешёл на службу в структуры ФСО и отказался платить государству 225 тысяч рублей. Верховный суд Бурятии встал на сторону МЧС.Мужчина заключил контракт с Академией МЧС 1 сентября 2024 года. По условиям контракта он должен был отучиться два года, а затем отработать в системе МЧС не менее пяти лет. Но уже 31 января 2025 года молодой человек написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Академия расторгла контракт.При увольнении ему выдали уведомление о необходимости возместить затраты на обучение - 231 933 рубля 74 копейки. Он подписал соглашение о погашении суммы в рассрочку до 2028 года и даже внёс первый платёж - 6 442 рубля 60 копеек. После этого платить перестал.В суде он заявил, что уволился по уважительной причине - его призвали на военную службу. Однако выяснилось: 13 февраля 2025 года он добровольно заключил контракт с 11 Центром связи специального назначения ФСО России. То есть уволился из МЧС не из-за призыва, а ради другой работы по контракту. Документы из военкомата это подтвердили.Истец требовал вернуть оставшиеся 225 491 рубль. По закону, если сотрудник, обучавшийся за бюджетный счёт, увольняется по собственному желанию до окончания срока обязательной службы, он обязан возместить расходы государства на его обучение. Причём не «ущерб», а именно затраты - суммы, которые уже были потрачены на зарплату преподавателей, коммунальные услуги, амортизацию оборудования.Суд первой инстанции согласился, что деньги возвращать надо, но снизил сумму до 100 тысяч рублей, сославшись на материальное положение ответчика - у него двое детей, он платит алименты.Верховный суд республики отменил это решение. Апелляция подсчитала: за время службы в ФСО он заработал более полумиллиона рублей, после удержания алиментов и налогов у него на руках осталось почти 170 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы гасить долг по графику - 6,5 тысячи в месяц. Коммунальные платежи он оплачивает, форменное обмундирование получает бесплатно. Суд не нашёл тяжёлого материального положения.Решение районного суда отменили полностью. С бывшего курсанта взыскали все 225 тысяч рублей плюс госпошлину - почти 7 800 рублей.Фото: «Номер один»