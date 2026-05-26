Культура 26.05.2026 в 13:27

Голосистые спасатели представят Бурятию на всероссийском конкурсе

В финал вышли двое сотрудников МЧС
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Двое сотрудников ГУ МЧС по Бурятии вышли в финал всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей чрезвычайного ведомства.

Диспетчер 1‑й пожарно‑спасательной части Анна Рыкова представит нашу республику в номинации «Образ Родины в музыке».

Пожарный ПСЧ‑8 Солбон Чердонов выступит в номинации «Голоса народов России». Его исполнение песни на бурятском языке особенно тронуло жюри и зрителей.

В сентябре они отправятся на гала‑концерт в Республику Дагестан – представлять Бурятию среди лучших талантов МЧС России.

