Голосистые спасатели представят Бурятию на всероссийском конкурсе

Двое сотрудников ГУ МЧС по Бурятии вышли в финал всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей чрезвычайного ведомства.

Диспетчер 1‑й пожарно‑спасательной части Анна Рыкова представит нашу республику в номинации «Образ Родины в музыке».

Пожарный ПСЧ‑8 Солбон Чердонов выступит в номинации «Голоса народов России». Его исполнение песни на бурятском языке особенно тронуло жюри и зрителей.

В сентябре они отправятся на гала‑концерт в Республику Дагестан – представлять Бурятию среди лучших талантов МЧС России.