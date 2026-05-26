26.05.2026 в 13:27
Голосистые спасатели представят Бурятию на всероссийском конкурсе
В финал вышли двое сотрудников МЧС
Текст: Карина Перова
Двое сотрудников ГУ МЧС по Бурятии вышли в финал всероссийского конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей чрезвычайного ведомства.
Диспетчер 1‑й пожарно‑спасательной части Анна Рыкова представит нашу республику в номинации «Образ Родины в музыке».
Пожарный ПСЧ‑8 Солбон Чердонов выступит в номинации «Голоса народов России». Его исполнение песни на бурятском языке особенно тронуло жюри и зрителей.
В сентябре они отправятся на гала‑концерт в Республику Дагестан – представлять Бурятию среди лучших талантов МЧС России.
