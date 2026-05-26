В Бурятском госуниверситете рассказали о новых правилах приема и уникальных специальностях

Скоро после сдачи экзаменов у выпускников школ начнется новый этап — студенчество. Это самое яркое время, когда закладываются основы карьеры и формируются жизненные принципы. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова готов предоставить для этого все возможности, подтверждая статус одного из лидеров высшего образования на Дальнем Востоке.

Ставка на качество

БГУ второй год подряд входит в тройку лучших вузов Дальнего Востока по локальному рейтингу RAEX — одного из самых влиятельных «барометров» качества образования в России. Исследователи опирались на статистику Минобрнауки, результаты студенческих олимпиад, публикационную активность и цифровое присутствие. Кроме того, университет — победитель федеральной программы «Приоритет-2030». Этот статус дает студентам доступ к крупным грантам на науку и гарантирует, что вуз работает на технологический прорыв страны.

Новые горизонты: от космической физики до международной журналистики

В новом учебном году университету выделено 1443 бюджетных места. Помимо традиционно востребованной медицины, юриспруденции и востоковедения, БГУ предлагает 19 новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры (ознакомиться с ними можно на сайте вуза). В их числе: full-stack разработка и архитектура информационных систем, космическая физика, экономическая безопасность, логопедия, компьютерная лингвистика и международная журналистика.

Направление «Международная журналистика» предполагает углубленное изучение китайского языка и медиасистемы КНР изнутри. Для этого запланированы языковые и практические стажировки в Поднебесной. «Молодые люди видят, куда движется экономика и политика страны, и хотят получить профессию, которая будет кормить их десятилетиями. Международная журналистика с китайским языком — это входной билет в очень узкий, элитный сегмент профессии. Учиться этому в Бурятии, где сильны традиции востоковедения, — дополнительное конкурентное преимущество», — комментирует доцент кафедры журналистики и рекламы Насигма Бадмаева.

IT-элита без переезда в Москву

С 2026 года БГУ и Высшая школа экономики запускают программу двойных дипломов по искусственному интеллекту (направление подготовки в области анализа данных и машинного обучения). Стороны уже подписали стратегическое соглашение, выделено 24 бюджетных места. Студенты будут обучаться в Улан-Удэ, но по стандартам двух вузов, с доступом к цифровой среде и библиотекам ВШЭ, а выпускные работы станут защищать под двойным руководством преподавателей. Это позволяет получить два диплома государственного образца (БГУ и НИУ ВШЭ), не покидая регион.

Второй диплом без отрыва от учебы

Но что, если студент хочет освоить не одну, а сразу две специальности? Не переводиться в другой институт и не бросать любимое дело, а просто добавить к нему смежную или совершенно новую профессию. Для этого в БГУ работает Институт непрерывного образования (ИНО).

Проект позволяет старшекурсникам пройти профессиональную переподготовку параллельно с основной учебой. Весь процесс занимает от 1 до 1,5 лет. В итоге студент получает полноценный диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. Это дает право вести новый вид деятельности сразу после окончания университета.

Самые востребованные направления:

— «Государственное и муниципальное управление»;

— «Нутрициология»;

— «Юриспруденция»;

— «Бухгалтерский учет»;

— «Информационная безопасность»;

— «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и другие.

Занятия проходят в вечернее время или дистанционно — без выгорания и бессонных ночей. Всё продумано так, чтобы студент не делал мучительный выбор между специальностями, а спокойно получал обе.

Для бюджетников действует скидка 20%, для коммерческих студентов — 30%. Главное условие — отсутствие академических задолженностей. Стоимость обучения на самых «дорогих» программах не превышает 25 тысяч рублей.

Также в ИНО действуют программы «Цифровой кафедры» и профильные курсы для тех, кто хочет прокачать навыки в IT и цифровых компетенциях.

От фиточая до инновационного топлива: наука в приоритете

На базе БГУ работают лаборатории инновационной фармацевтики, биотехнологий и центр прикладных цифровых исследований. Одна из прикладных разработок — фиточай из отходов лесной промышленности на основе хвои и шелухи кедровых шишек. В одной чашке такого напитка содержится около 36% суточной нормы флавоноидов и до 18% нормы витамина С. К 2030 году вуз намерен замкнуть цикл разработки лекарств и зарегистрировать 20 БАДов и 10 косметических средств.

Ученые университета также нашли новый способ ускорить заживление ран, выявив стимулы для выработки белков, отвечающих за восстановление кожи. А кандидат технических наук Анатолий Кондратенко получил патент на способ получения топливных брикетов из отходов угледобычи — испытания успешно прошли на площадках ПАО «СУЭК».

Яркая жизнь и спорт высших достижений

Студенческая жизнь не ограничивается парами. Ансамбли «Байкальские самоцветы», «Байкальские волны», «Аядон» — визитная карточка университета. В прошлом году ансамбль «Байкальские волны» добился выдающегося исторического успеха, став обладателем высшей награды – Гран-при Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Не отстают и спортсмены. В конце февраля женская и мужская волейбольные команды блеснули в Студенческой лиге России. Спортсмены вернулись домой с золотыми медалями. Девушки под руководством Сергея Климова стали чемпионами, не отдав соперницам ни одной партии.

В апреле команда БГУ блестяще выступила на всероссийских соревнованиях «Футзал – в вузы» имени Никиты Симоняна. Среди сильнейших команд страны девушки заняли первое место в Серебряной лиге среди юниорок. Тренер Андрей Атутов отметил, что многие спортсменки пришли «со двора» и теперь претендуют на разряд кандидатов в мастера спорта.

Кампус и борьба за таланты

Чтобы остановить «утечку мозгов», университет делает ставку на создание современной инфраструктуры. В планах — завершение строительства нового общежития, запуск системы повышенных стипендий и участие в проекте Межвузовского кампуса «Байкал». Он будет включать 85 тысяч квадратных метров учебных аудиторий, коворкингов и научных лабораторий, а также 2018 мест для проживания студентов. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» пройдет комплексная модернизация лабораторий по IT, искусственному интеллекту, интегративной медицине и креативным индустриям.

Подробнее обо всех направлениях подготовки, правилах поступления и стипендиях можно узнать на официальном сайте БГУ в разделе «Абитуриент» (https://www.bsu.ru/abit/).

