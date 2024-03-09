Общество 09.03.2024 в 13:48
Глава Бурятии поддержал идею создания совета блогеров
Её озвучили на встрече Алексея Цыденова с молодежью
Текст: Андрей Константинов
Вопрос о создании совета блогеров при правительстве Бурятии подняли на встрече главы республики с молодежью во время съемки передачи Show today. Алексей Цыденов против такой идеи не возражал.
- Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом. Готов, если вы сформулируете, чем совет будет заниматься, формат работы. Вы разложите, как вы видите работу совета, какое взаимодействие с правительством и так далее. Чуть подробнее. Я хороших перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Поэтому проработайте, - прокомментировал данное предложение Алексей Цыденов.
Передачу Show today (6+) можно посмотреть сегодня в 14:00 на телеканале АТВ, а также 10 марта в 9:30 на АТВ и в 16:00 на телеканале «Тивиком».
Фото: скриншот видео
- Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом. Готов, если вы сформулируете, чем совет будет заниматься, формат работы. Вы разложите, как вы видите работу совета, какое взаимодействие с правительством и так далее. Чуть подробнее. Я хороших перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Поэтому проработайте, - прокомментировал данное предложение Алексей Цыденов.
Передачу Show today (6+) можно посмотреть сегодня в 14:00 на телеканале АТВ, а также 10 марта в 9:30 на АТВ и в 16:00 на телеканале «Тивиком».
Фото: скриншот видео
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