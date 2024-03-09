Глава Бурятии поддержал идею создания совета блогеров

Вопрос о создании совета блогеров при правительстве Бурятии подняли на встрече главы республики с молодежью во время съемки передачи Show today. Алексей Цыденов против такой идеи не возражал.- Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом. Готов, если вы сформулируете, чем совет будет заниматься, формат работы. Вы разложите, как вы видите работу совета, какое взаимодействие с правительством и так далее. Чуть подробнее. Я хороших перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Поэтому проработайте, - прокомментировал данное предложение Алексей Цыденов.Фото: скриншот видео