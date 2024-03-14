Общество 14.03.2024 в 17:34

Жителей Бурятии призывают ставить прививки от клещей

Только за прошлый год зарегистрировано 3704 случаев укуса клещами
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призывают ставить прививки от клещей

В Бурятии с наступлением тепла наступает сезон клещей. В минздраве республики предупредили, что уже нужно ставить прививки от клещевого энцефалита. Иммунизация против клещей проводится круглогодично.

 - Бурятия входит в число регионов с высокой инфицированностью клещей, собранных в природе. Ежегодно в республике регистрируются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. В 2023 г. зарегистрировано 3704 случаев укуса клещами, из них 29 случаев заражения клещевым энцефалитом. Из общего числа укусов 1004 случаев среди детей до 17 лет и 5 случаев заражения, - поделились статистикой в ведомстве.

 Наиболее высокий показатель заболевших ежегодно регистрируется в Джидинском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Мухоршибирском, Тункинском районах республики и в г. Улан-Удэ.

 - Для формирования иммунитета против клещевого вирусного энцефалита вакцинацию необходимо проводить до начала эпидемического сезона. Прививка против клещевого энцефалита дает 99%-ную защиту, - говорят врачи.

 Для создания надёжной защиты необходимо ввести две дозы вакцины. Защитный уровень антител достигается через 14 дней после второй дозы вакцины. Поэтому вакцинацию нужно закончить не позднее, чем за 2 недели до выезда в опасный район. Первую ревакцинацию проводят через год, а последующие – каждые 3 года.

 Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита можно получить в любой поликлинике по месту прикрепления.

Фото: "Номер один"

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Клещи прививки

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