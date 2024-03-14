Жителей Бурятии призывают ставить прививки от клещей

В Бурятии с наступлением тепла наступает сезон клещей. В минздраве республики предупредили, что уже нужно ставить прививки от клещевого энцефалита. Иммунизация против клещей проводится круглогодично.

- Бурятия входит в число регионов с высокой инфицированностью клещей, собранных в природе. Ежегодно в республике регистрируются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. В 2023 г. зарегистрировано 3704 случаев укуса клещами, из них 29 случаев заражения клещевым энцефалитом. Из общего числа укусов 1004 случаев среди детей до 17 лет и 5 случаев заражения, - поделились статистикой в ведомстве.

Наиболее высокий показатель заболевших ежегодно регистрируется в Джидинском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Мухоршибирском, Тункинском районах республики и в г. Улан-Удэ.

- Для формирования иммунитета против клещевого вирусного энцефалита вакцинацию необходимо проводить до начала эпидемического сезона. Прививка против клещевого энцефалита дает 99%-ную защиту, - говорят врачи.

Для создания надёжной защиты необходимо ввести две дозы вакцины. Защитный уровень антител достигается через 14 дней после второй дозы вакцины. Поэтому вакцинацию нужно закончить не позднее, чем за 2 недели до выезда в опасный район. Первую ревакцинацию проводят через год, а последующие – каждые 3 года.

Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита можно получить в любой поликлинике по месту прикрепления.

Фото: "Номер один"