Происшествия 20.05.2024 в 10:17

В Бурятии два байкера попали в аварию

Оба не имели водительских прав
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии два байкера попали в аварию
Два ДТП с участием мототехники произошло в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое случилось около 7 часов утра в Улан-Удэ. На ул. Псковской 39-летний водитель мотоцикла «Ролиз» не справился с управлением и врезался в забор. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у него не было.

Второе происшествие случилось около 8 часов вечера в селе Эрхирик. Там 14-летний подросток на мотоцикле «Рэйсер» слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка мотоцикла, школьницу доставили в больницу. Прав на управление мототехникой у юного байкера также не было.

Фото: ГИБДД Бурятии

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