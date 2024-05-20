В Бурятии два байкера попали в аварию

Два ДТП с участием мототехники произошло в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое случилось около 7 часов утра в Улан-Удэ. На ул. Псковской 39-летний водитель мотоцикла «Ролиз» не справился с управлением и врезался в забор. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у него не было.Второе происшествие случилось около 8 часов вечера в селе Эрхирик. Там 14-летний подросток на мотоцикле «Рэйсер» слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка мотоцикла, школьницу доставили в больницу. Прав на управление мототехникой у юного байкера также не было.Фото: ГИБДД Бурятии