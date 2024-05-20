Байкальские растения-эндемики украсят ВДНХ в Москве на фестивале цветов

Бурятия представит цветочную экспозицию под названием «Байкал. Бурятия. Место силы» на фестивале цветов «Будущее в цветах» (6+), который пройдет с 21 мая по 8 июля в рамках выставки-форума «Россия». На одной площадке ВДНХ в Москве будут представлены 89 композиций со всех регионов нашей страны.

На клумбе республики высажены растения-эндемики, произрастающие на берегах Байкала. Так, экспозицию украсили рододендрон Адамаса, венерин башмачок, можжевельник горизонтальный, ампельные петунии, осока, а также ель сибирская.

- Все растения для клумбы республики представлены питомниками Москвы и Подмосковья, поскольку перечисленные растения занесены в красную книгу региона и их нельзя вывозить из республики, - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.

Сама экспозиция украшена не только цветами, также будет выполнен макет озера Байкал. Центральной его частью станет миниатюра монумента «Мать Бурятия», она держит хадак, выполненный из живых петуний.

Посетителей цветочного фестиваля познакомят с тенденциями и современным уровнем развития отечественной цветочной индустрии, достижениями ландшафтного дизайна и перспективами развития отрасли.

Фестиваль включает несколько основных площадок, в том числе цветочную экспозицию - арт-объект «Россия» у главного входа ВДНХ, комплекс цветов на асфальте на аллее вдоль павильона № 75, цветочные инсталляции от госкорпораций на площадке у фонтана «Дружба народов», вертикальные композиции в фотозоне у памятника Ленину, цветники регионов страны.

Во время фестиваля выставка достижений селекционных новинок России и детский флористический конкурс. Кроме того, пройдут флористические мастер-классы, викторины для детей, гост

и смогут попробовать необычные блюда, в рецептуру которых входят цветы, дизайнеры представят цветочную тему в моделях одежды.

Возрастное ограничение 6+





Фото: правительство Бурятии