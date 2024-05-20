Общество 20.05.2024 в 09:27

Детские врачи в Бурятии обрели двух ангелов

Такой подарок им преподнесла мама спасенных малышей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Детские врачи в Бурятии обрели двух ангелов

Сегодня, 20 мая врачи-травматологи Детской республиканской клинической больницы получают поздравления с профессиональным праздником — Всемирным днем травматолога.

Очень необычно и оригинально поблагодарила врачей одна из мамочек за спасение двух своих малышей. Она подарила им статуэтки в виде двух прекрасных ангелов и младенца в ладони, а также интересные открытки.

В ДРКБ напоминают, что брат и сестра попали в ДТП в июне 2023 года. С множественными переломами дети были госпитализированы в отделение травматологии и прооперированы. В начале мая этого года дети выписались после повторной госпитализации и операций по снятию металлоконструкций.

«Огромное вам человеческое спасибо за отличное восстановление моих деток. Вы самые лучшие врачи-профессионалы своего дела: Дмитрий Бадмаев, Виталий Волобоев, Галина Архинчеева, Соёл Цыденов и завотделением – Жаргал Дылгыров», - написала мама двух малышей на открытках.

Фото: ДРКБ

 

Теги
спасение дети врачи авария

Все новости

Мобильный офис юристов проконсультирует улан-удэнцев в День защиты детей
20.05.2024 в 10:32
В Бурятии два байкера попали в аварию
20.05.2024 в 10:17
Байкальские растения-эндемики украсят ВДНХ в Москве на фестивале цветов
20.05.2024 в 10:15
Три человека попали в больницу после ДТП в Бурятии
20.05.2024 в 10:06
Саженцы из Бурятии на выставке в Монголии раскупили за час
20.05.2024 в 09:56
В выходные в Бурятии произошло около 20 ДТП
20.05.2024 в 09:52
Детские врачи в Бурятии обрели двух ангелов
20.05.2024 в 09:27
В выходные в Бурятии тушили лесные пожары
20.05.2024 в 09:10
Кредит: кто может запретить его взять?
20.05.2024 в 09:00
В театре состоялся творческий вечер Марины Ланиной и Евгения Винокурова в рамках проекта Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева
19.05.2024 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
Мобильный офис юристов проконсультирует улан-удэнцев в День защиты детей
Он будет расположен на парковке ТРЦ «МЁД» в 110 квартале
20.05.2024 в 10:32
Байкальские растения-эндемики украсят ВДНХ в Москве на фестивале цветов
Фестиваль пройдет с 21 мая по 8 июля в рамках выставки-форума «Россия»
20.05.2024 в 10:15
Саженцы из Бурятии на выставке в Монголии раскупили за час
В соседней стране они пользуются бешеным спросом
20.05.2024 в 09:56
В выходные в Бурятии тушили лесные пожары
Возникли они снова по вине человека
20.05.2024 в 09:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru