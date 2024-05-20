Детские врачи в Бурятии обрели двух ангелов

Сегодня, 20 мая врачи-травматологи Детской республиканской клинической больницы получают поздравления с профессиональным праздником — Всемирным днем травматолога.

Очень необычно и оригинально поблагодарила врачей одна из мамочек за спасение двух своих малышей. Она подарила им статуэтки в виде двух прекрасных ангелов и младенца в ладони, а также интересные открытки.

В ДРКБ напоминают, что брат и сестра попали в ДТП в июне 2023 года. С множественными переломами дети были госпитализированы в отделение травматологии и прооперированы. В начале мая этого года дети выписались после повторной госпитализации и операций по снятию металлоконструкций.

«Огромное вам человеческое спасибо за отличное восстановление моих деток. Вы самые лучшие врачи-профессионалы своего дела: Дмитрий Бадмаев, Виталий Волобоев, Галина Архинчеева, Соёл Цыденов и завотделением – Жаргал Дылгыров», - написала мама двух малышей на открытках.

Фото: ДРКБ