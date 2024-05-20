Общество 20.05.2024 в 09:10

В выходные в Бурятии тушили лесные пожары

Возникли они снова по вине человека
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Текст: Елена Кокорина
В выходные в Бурятии тушили лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению двух лесных пожаров. Они произошли в Иволгинском и Заиграевском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Оба возгорания ликвидированы. Причиной пожаров, как и в большинстве случаев, стало неосторожное обращение с огнем.

На тушении работали 18 лесников, пять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 6 гектаров.

На утро 20 мая новых возгораний не обнаружено.

В ведомстве напоминают, что в Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: РАЛХ

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Лесной пожар человек тушение пожара

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