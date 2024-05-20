В выходные в Бурятии тушили лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению двух лесных пожаров. Они произошли в Иволгинском и Заиграевском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Оба возгорания ликвидированы. Причиной пожаров, как и в большинстве случаев, стало неосторожное обращение с огнем.

На тушении работали 18 лесников, пять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 6 гектаров.

На утро 20 мая новых возгораний не обнаружено.

В ведомстве напоминают, что в Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: РАЛХ