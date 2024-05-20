Мобильный офис юристов проконсультирует улан-удэнцев в День защиты детей

В честь Международного дня защиты детей 1 июня 2024 года с 12.00 до 14.00 на парковке ТРЦ «МЁД» в 110 квартале г. Улан-Удэ будет работать специальный мобильный офис.

- Адвокаты и нотариусы Бурятии бесплатно проконсультируют граждан по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права и коммерческих сделок, - сообщили в минсоцзащиты РБ.





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