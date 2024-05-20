Общество 20.05.2024 в 09:56

Саженцы из Бурятии на выставке в Монголии раскупили за час

В соседней стране они пользуются бешеным спросом
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Текст: Андрей Константинов
Саженцы из Бурятии на выставке в Монголии раскупили за час
Всего около часа понадобилось представителям бурятских питомников, участвующих в монголо-российской выставке, чтобы распродать свою продукцию. Как отметили в Минсельхозе, в Монголии саженцы из Бурятии пользуются просто бешеным спросом – они хорошего качества и морозоустойчивые, что важно для региона с суровыми зимами.

Так питомник «Тохойские саженцы» в Монголии работает уже более 15 лет. У компании здесь много партнеров. Питомник также участвует в проекте соседней страны по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев». По словам представителя питомника Петра Малафеева, на выставках саженцы всегда разбирают очень быстро, причем все и особенно плодовые культуры. Берут смородину, малину, яблоню, облепиху и так далее.

Плодово-ягодный питомник «Баргузин» выезжает в Монголию второй год. Саженцами занимаются с 2005 года, выращивают их в селе Читкан Баргузинского района. На то, чтобы вырастить саженец, пригодный для продажи, уходит около трех лет, поэтому работа в питомнике не прерывается никогда.

- Занимаемся селекцией, но основное направление – выращивание морозостойких саженцев. Я по специальности – инженер лесного хозяйства и все специалисты у нас тоже обучались по этому профилю. Свои саженцы мы поставляем по России, получили сертификат и можем работать на экспорт. Саженцы поставляем пока только в Монголию и активно участвуем в выставках. Для предпринимателей такие мероприятия необходимы, ведь с ними проще выйти на новые рынки, - рассказал представитель питомника Виктор Пыткин.

Фото: Минсельхоз Бурятии
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Монголия саженцы

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