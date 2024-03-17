Общество 17.03.2024 в 18:24

Жители Гусиноозерска возмущены огромными ценами на квартиры

Квартиру без ремонта в маленьком городе продают за 4 млн рублей, а дома за 5 млн
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Текст: Ольга Лазарева
Жители Гусиноозерска возмущены огромными ценами на квартиры
Вслед за улан-удэнцами возмущены чрезвычайно раздутыми ценами на жилье и гусиноозерцы. Горожане не понимают, с чем связаны «золотые» ценники в их маленьком городке. 

«Объясните, в связи с чем в Гусиноозерске так сильно выросли цены на недвижимость? Квартира без ремонта, разбитая стоит 4 ляма, дом старый 5,5 млн. Люди, вы что с ума сошли? Гусинка - это мегаполис что ли какой? Первоначальный взнос на ипотеку подняли до 30%. Где людям взять деньги даже на первоначальный взнос? И что меня удивляет больше всего, стоит эта недвижимость месяцами, реальных покупателей нет. А цены не сбрасывают. Вы думаете, что в Гусиноозерске найдется человек с золотым кошельком и скупит вашу всю недвижимость за бешеные деньги?» - вопрошает автор поста в паблике «Аноним Гусиноозерск». 

В комментариях большинство пользователей считают, что все дело в выплатах за участие в СВО. 

- В связи с СВО, скорее всего. 

- Все пытаются нажиться на СВО, кому война, а кому мать родная... ФАС почему цены не регулирует?

- Факторов много, цены на стройматериалы, дал толчок и ремонт с модернизацией на ГусГРЭС, да человеческий фактор: а почему бы и не поднять цену. А еще дальневосточная ипотека, да и плюс, если ты вложил в дом, квартиру много средств, то жалко отдавать за копейки… Да и рынок соседних городов - диктует цены. А так жаль, что Бурятия стала довольно дорогим регионом для переезда, с довольно малым предложением по хорошо оплачиваемому труду. 

- Потому что в Гусиноозерске действует Дальневосточная ипотека, под 2%, - пишут комментаторы. 

Фото: "Номер один"
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