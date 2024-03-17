Жители Гусиноозерска возмущены огромными ценами на квартиры

Вслед за улан-удэнцами возмущены чрезвычайно раздутыми ценами на жилье и гусиноозерцы. Горожане не понимают, с чем связаны «золотые» ценники в их маленьком городке.«Объясните, в связи с чем в Гусиноозерске так сильно выросли цены на недвижимость? Квартира без ремонта, разбитая стоит 4 ляма, дом старый 5,5 млн. Люди, вы что с ума сошли? Гусинка - это мегаполис что ли какой? Первоначальный взнос на ипотеку подняли до 30%. Где людям взять деньги даже на первоначальный взнос? И что меня удивляет больше всего, стоит эта недвижимость месяцами, реальных покупателей нет. А цены не сбрасывают. Вы думаете, что в Гусиноозерске найдется человек с золотым кошельком и скупит вашу всю недвижимость за бешеные деньги?» - вопрошает автор поста в паблике «Аноним Гусиноозерск».В комментариях большинство пользователей считают, что все дело в выплатах за участие в СВО.- В связи с СВО, скорее всего.- Все пытаются нажиться на СВО, кому война, а кому мать родная... ФАС почему цены не регулирует?- Факторов много, цены на стройматериалы, дал толчок и ремонт с модернизацией на ГусГРЭС, да человеческий фактор: а почему бы и не поднять цену. А еще дальневосточная ипотека, да и плюс, если ты вложил в дом, квартиру много средств, то жалко отдавать за копейки… Да и рынок соседних городов - диктует цены. А так жаль, что Бурятия стала довольно дорогим регионом для переезда, с довольно малым предложением по хорошо оплачиваемому труду.- Потому что в Гусиноозерске действует Дальневосточная ипотека, под 2%, - пишут комментаторы.Фото: "Номер один"