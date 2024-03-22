В Бурятии простились с 20-летним жителем, погибшим на СВО

Сегодня Еравнинский район простился с Батомункуевым Аюром Санжижаповичем, погибшим на спецоперации в Украине.

Аюр родился 7 июня 2003 года в селе Домна. В 2009 году пошел в первый класс Домнинской начальной школы. В 2018 году окончил Сосново-Озерскую школу № 1. После окончания Бурятского аграрного колледжа в 2021 году ушел на срочную военную службу в армию.

«Аюр Санжижапович серьезно увлекался хоккеем и конным спортом. Неоднократно представлял Еравнинский район на республиканских и межрегиональных соревнованиях по конным скачкам, являлся многократным победителем и призером районного, республиканского и межрегионального уровней»,



- рассказали в «Мемориал памяти военным из Бурятии».



В августе 2022 года он решил подписать контракт с Минобороны РФ. В апреле 2023 года отправился в зону проведения СВО в Украине. Гвардии рядовой Батомункуев Аюр Санжижапович погиб 7 марта 2024 года. У молодого человека остались мама, супруга и сестры.