Потеря багажа

Вопрос: «Что делать, если авиакомпания потеряла багаж?»

Марина Р.

Если вы не нашли свой багаж, то нужно обратитесь в службу розыска. Там попросят написать заявление, в котором указывается:

1. номер багажной квитанции;

2. номер рейса;

3. страну вылета;

4. контактный номер телефона;

5. адрес проживания или временного нахождения.

Чем подробнее опишете внешний вид чемодана, тем проще будет его искать, а значит, вы быстрее получите свой багаж.

Представитель компании отправит запрос в аэропорт, из которого вы прилетели, и в другие авиагавани, куда ошибочно могли доставить чемодан.

Если багаж нашли, авиакомпания бесплатно привезет его в аэропорт или по адресу, который укажете в заявлении.

Если чемодан не нашли в течение 21 дня, можете потребовать компенсацию, в том числе морального вреда - например, за потраченное время. Ее размер не зависит от имущественного ущерба. Точную сумму установит суд.