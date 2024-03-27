Потеря багажа
Вопрос: «Что делать, если авиакомпания потеряла багаж?»
Марина Р.
Если вы не нашли свой багаж, то нужно обратитесь в службу розыска. Там попросят написать заявление, в котором указывается:
1. номер багажной квитанции;
2. номер рейса;
3. страну вылета;
4. контактный номер телефона;
5. адрес проживания или временного нахождения.
Чем подробнее опишете внешний вид чемодана, тем проще будет его искать, а значит, вы быстрее получите свой багаж.
Представитель компании отправит запрос в аэропорт, из которого вы прилетели, и в другие авиагавани, куда ошибочно могли доставить чемодан.
Если багаж нашли, авиакомпания бесплатно привезет его в аэропорт или по адресу, который укажете в заявлении.
Если чемодан не нашли в течение 21 дня, можете потребовать компенсацию, в том числе морального вреда - например, за потраченное время. Ее размер не зависит от имущественного ущерба. Точную сумму установит суд.