Общество 27.03.2024 в 09:00

Потеря багажа

Что делать?
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Текст: Номер один
Потеря багажа
Номер один

Вопрос: «Что делать, если авиакомпания потеряла багаж?» 

Марина Р.

Если вы не нашли свой багаж, то нужно обратитесь в службу розыска. Там попросят написать заявление, в котором указывается:

1.   номер багажной квитанции;

2.   номер рейса;

3.   страну вылета;

4.   контактный номер телефона;

5.   адрес проживания или временного нахождения.

Чем подробнее опишете внешний вид чемодана, тем проще будет его искать, а значит, вы быстрее получите свой багаж.

Представитель компании отправит запрос в аэропорт, из которого вы прилетели, и в другие авиагавани, куда ошибочно могли доставить чемодан.

Если багаж нашли, авиакомпания бесплатно привезет его в аэропорт или по адресу, который укажете в заявлении.

Если чемодан не нашли в течение 21 дня, можете потребовать компенсацию, в том числе морального вреда - например, за потраченное время. Ее размер не зависит от имущественного ущерба. Точную сумму установит суд.

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