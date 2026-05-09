09.05.2026 в 09:09
В Бурятии спасатели отреставрировали мотоцикл времен Великой Отечественной войны
«Железный ветеран» примет участие в Параде Победы
Текст: Карина Перова
В Гусиноозерске спасатели поисково-спасательного отряда №3 БРПСС и специалисты администрации города в честь 9 Мая подарили вторую жизнь мотоциклу времен Великой Отечественной войны.
После долгих часов работы, поиска деталей и бережной реставрации им удалось вернуть в строй «железного ветерана». Мотоцикл можно будет увидеть сегодня на Параде Победы.
В праздничном шествии примет участие не только легендарная техника, но и сами спасатели ПСО №3.
