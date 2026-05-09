Общество 09.05.2026 в 09:09

В Бурятии спасатели отреставрировали мотоцикл времен Великой Отечественной войны

«Железный ветеран» примет участие в Параде Победы
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

В Гусиноозерске спасатели поисково-спасательного отряда №3 БРПСС и специалисты администрации города в честь 9 Мая подарили вторую жизнь мотоциклу времен Великой Отечественной войны.

После долгих часов работы, поиска деталей и бережной реставрации им удалось вернуть в строй «железного ветерана». Мотоцикл можно будет увидеть сегодня на Параде Победы.

В праздничном шествии примет участие не только легендарная техника, но и сами спасатели ПСО №3.

