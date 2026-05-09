Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днём Победы

9 Мая — это священная дата в истории нашей страны, символ мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине.В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем поколение победителей — тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил тяжелые военные годы и подарил нам мирное будущее.Бурятия внесла достойный вклад в общую Победу. Наши земляки проявили героизм на полях сражений и самоотверженность в труде, помогая фронту и стране выстоять в годы тяжелейших испытаний.Сегодня, когда наши военнослужащие выполняют задачи специальной военной операции, защищая интересы России, безопасность и мирное будущее страны, особенно важно сохранять преемственность поколений, поддерживать защитников Отечества и их семьи. Мужество наших бойцов — достойное продолжение ратных традиций поколения победителей.Наша обязанность — сохранить историческую правду, передать молодому поколению память о подвиге советского народа, окружить вниманием и заботой ветеранов, тружеников тыла, детей войны, участников специальной военной операции и их близких.Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне.Пусть память о Великой Победе всегда объединяет нас, укрепляет любовь к Родине и ответственность за будущее России.Эрхим хүндэтэ дайнай ба ара талын ветеранууд, нютагаархид!Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө таанадаа Агууехэ Илалтын баяраар хани халуунаар амаршалнаб!Дэмбэрэлтэ Илалтын энэ hайндэртэ бүхы Буряад ороной ажаhуугшадта амгалан ажабайдал, энхэ элүүрые, зол жаргал хүсэнэб!Илалтын hайндэрөөр!